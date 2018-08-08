На могиле Михаила Задорнова установили памятник

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-08T01:23:17+03:00

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Михаил Задорнов умер в прошлом году от рака мозга. Сатирика по его воле похоронили в Юрмале рядом с отцом, писателем Николаем Задорновым. На днях на могиле Михаила Задорнова появился памятник.

- Это памятник двум Задорновым, отцу и сыну, - рассказала «КП» вдова сатирика Елена Бомбина. - Он получился достойный и лаконичный, в форме книги. На одной странице - инициалы Михаила, на другой - его отца Николая Павловича. Идею предложила сестра Михаила Людмила, памятник сделали на деньги рижского друга Задорнова и одного из первых организаторов его концертов. И скульптор, и спонсор этого памятника пожелали остаться неизвестными. Все это они сделали из уважения к памяти Михаила.

- Ходили разговоры, что Задорнов завещал продать свои дома в Юрмале и пустить средства на содержание открытой им в Риге библиотеки...

- Библиотека восстанавливает свою работу после небольшого перерыва, ее директором назначен племянник Михаила Алексей Задорнов. Еще при жизни Михаила она была зарегистрирована на рижское общество «Аз, буки, веди». Никакого волеизъявления по поводу продажи дома в Юрмале для нужд библиотеки не было и нет. Это я знаю точно из уст Задорнова. Библиотеку в Риге планируют финансово поддерживать московские власти.

Сатирика по его воле похоронили в Юрмале рядом с отцом, писателем Николаем Задорновым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Задорнов на свои средства открыл памятник няне Пушкина Арине Родионовне (в Гатчинском районе Ленинградской области, на родине воспитательницы поэта. - Ред.). А у вашей дочки Лены Задорновой была своя Арина Родионовна?

- Ее Ариной Родионовной был сам Михаил. Он очень любил дочь и много с ней занимался… Михаил был неожиданным даже для самого себя. Приезжая на работу в Юрмалу, он иногда говорил: «Так, сегодня я работаю. Сегодня день диеты, работы, тишины». Но через три часа - то ли работа не шла, то ли он успевал проголодаться - он говорил: «Сегодня к вечеру придет 10 - 15 человек на задорные посиделки. И сегодня будет не день тишины, а день творческих разговоров». И мне нужно было быстро реагировать и собирать скатерть-самобранку, как в сказках.

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