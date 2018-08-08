Обзор матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 22:05 2018-08-08T22:05:41+03:00

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Футболисты московского "Спартака" начали в среду, 8 августа, свои выступления в Лиге Чемпионов нынешнего сезона. Они отправились на сложный выезд в город Салоники на матч против клуба ПАОК.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Первый тайм поединка был невероятно богат на забитые голы. Сразу пять голов команды подарили зрителям переполненного стадиона "Тумба" в городе Салоники.

На 7-й минуте игры счет открыл Ивелин Попов. На 17-й Квинси Промес удвоил преимущество "Спартака". Однако затем он пропустил трижды.

На 29-й минуте Прийович отыграл один мяч, на 37-й Лимниос сделал счет и вовсе равным. На 44-й минуте поединка после ошибки обороны "Спартака" Пелкас и вовсе выводит ПАОК вперед - 3:2!

ВТОРОЙ ТАЙМ

Главным событием второго тайма поединка стал пенальти в ворота клуба ПАОК. На 71-й минуте судья "поставил мяч на точку". Однако подошедший к мячу Квинси Промес попал во вратаря. Сравнять счет нашей команде не удалось.

Ответная игра двух клубов теперь пройдет через неделю, 14 августа. "Спартак" сыграет ответный матч против греческого клуба ПАОК.

СТАТИСТИКА МАТЧА

ПАОК - Спартак 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – 7 Попов, 0:2 – 17 Промес, 1:2 – 29, пенальти Прийович, 2:2 – 37 Лимниос, 3:2 – 44 Пелкас.

ПАОК – Пасхалакис, Варела, Креспо, Лео Матос, Хачериди, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури (Уарда, 61), Прийович, Лимниос (Лео Жаба, 79).

Спартак – Максименко, Боккетти (Рассказов, 90), Жиго, Ещенко, Комбаров, Попов (Тимофеев, 64), Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

Предупреждения:

Жиго (19), Зобнин (39), Эль-Каддури (58), Хачериди (69), Ломовицкий (72), Маурисио (77), Фернандо (83).

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка ПАОК - Спартак.