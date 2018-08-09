2018-08-09T14:22:59+03:00
В мире

Мать Скрипаля планирует навестить сына в Британии

Племянница шпиона Виктория надеется сопровождать пожилую женщину
Мария БЕРК
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Сергей Скрипаль.Сергей Скрипаль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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90-летняя мать британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью Юлией в Солсбери, планирует поехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном. Ее планами поделилась племянница бывшего агента Виктория.

- Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз в визе откажут, - сказала Виктория Скрипаль. - Но, рассчитываю, что они проявят милосердие.

По ее словам, Елена Скрипаль, которая живет в Ярославле, надеется, что ей позволят встретиться с сыном, который уже почти восемь лет живет в Великобритании и пережил сильное отравление.

Однако с получением британской визы дела обстоят не так просто. Власти королевства уже неоднократно отказывали Виктории в получении визы. Поэтому в этот раз женщина решила подойти к получению визы основательно: 11 августа она планирует встретиться с адвокатом, который помогает ей в подготовке документов.

Кроме того, племянница британского шпиона уверена, ее пустят в Англию только в том случае, если премьер-министр Тереза Мэй покинет свой пост. Именно глава британского правительства мешает воссоединению семьи Скрипалей.

- Я все жду, может, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-то покинет свой пост. Может быть, мне будет зеленый свет. И не только мне, а им (Сергею и Юлии Скрипаль. – Ред.) будет зеленый свет. Может, они наконец-то вернутся в Россию, - сказала Виктория.

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