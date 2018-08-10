56-летняя жена Эммануила Виторгана в бикини гуляет на пляже с пятимесячной дочкой

СЕГОДНЯ 02:15 2018-08-10T02:17:59+03:00

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Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик и дочкой Этель отдыхает в Юрмале. На Рижском взморье у 78-летнего артиста есть дом, и они с супругой на все лето уехали в Латвию. Свежий морской воздух очень полезен для пятимесячной Этель, поэтому все семейство все семейство проводит много времени на пляже. В Инстаграме Эммануил Гедеонович поделился трогательным семейным снимком: он в красных шортах загорает на шезлонге, а его 56-летняя жена в бикини прогуливается по берегу с коляской.

- Юрмала, море, семья, счастье, - подписал фото актер.

Эммануил Виторган стал отцом в феврале этого года, и с тех пор не расстается с дочкой практически ни на минуту. Фото малышки красуется даже на афишах его концертов. Став отцом в таком почтенном возрасте, Виторган теперь не надышится на «своих девочек» - Ирину и Этель. К слову, за малышкой супруги ухаживают сами и обходятся без помощи нянь. Эммануил Гедеонович сам кормит дочку из бутылочки и при случае может поменять ей памперс.

Позднее отцовство Виторгана стало для всех полной неожиданностью, ведь ничего не предвещало, что Ирина Млодик станет мамой. Из-за этого ходили упорные слухи, что малышку паре родила суррогатная мать, но они никогда не подтверждались. Более того, в одном из интервью Ирина пообещала, что родит мужу еще одного ребенка. А актер и не против: он очень нежно относится к Этель. Через несколько месяцев после родов в программе «Привет, Андрей!» Эммануил впервые показал лицо маленькой дочери. И даже заплакал, глядя на малышку. Так что если в семье появится еще один ребенок, актер точно будет рад.

Между тем, далеко не все одобряют то что Виторган и его жена решились завести ребенка в столь позднем возрасте. Телеведущая Яна Поплавская, например, даже назвала Этель "игрушкой в руках пожилых родителей".

«Я с большим уважением отношусь к Эммануилу и к Ире. Это их решение и их жизнь. Я бы не сделала этого, - заявила Красная шапочка. - Самое страшное, когда ребёнок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: «Я ещё могу, я ещё в силе, видели? Я не старею, я ещё молод». И ребёнок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка, когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется, естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть. Они могут что себе позволить? Нанять молодую няню? Но тогда это нянин ребёнок. К 60 – 70 годам человеческий организм угасает, и вопрос не в том, чтобы родить этого ребёнка, а поднять, болтать с ним, играть с ним, ездить на велосипеде, играть в футбол, потому что круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой".

Напомним, Ирина Млодик давно мечтала подарить мужу ребенка, но почти 20 лет не могла этого сделать из-за проблем со здоровьем. Так что малышка Этель стала для супругов по-настоящему долгожданной.