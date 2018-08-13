«Выла от боли»: Измены Влада Соколовского довели Риту Дакоту до нервного срыва

СЕГОДНЯ 02:20 2018-08-13T02:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса распалась: певица Рита Дакота подала на развод с мужем Владом Соколовским после трех лет брака. Подробности поклонники узнали из Инстаграма, в котором 28-летняя Рита опубликовала эмоциональный пост и сообщила о том, что муж разбил ей сердце своими изменами. Десять месяцев назад у пары родилась дочка Мия, но даже появление на свет наследницы не сохранило их семью. Сейчас Рита вместе с подругами и сестрой отдыхает в Греции – певица улетела на Крит, чтобы привести мысли в порядок, успокоиться и обрести душевное равновесие. Многочисленные измены мужа стали для нее настоящим шоком и сильным ударом. То, как Рита отреагировала на них, рассказала ее сестра Анна Чуприс.

- Я сестра Риты, и я видела доказательства с изменами своими глазами, иначе бы тоже не поверила, - написала Анна в комментариях к посту Дакоты. — Мы с девочками рядом с Ритой каждый божий день, и та боль, которую сейчас проживает наша сильная мудрая девочка — невыносима для всех, кто её любит. В ночь, когда она узнала всё это, она выла от боли... и этого мы никогда ему не простим! Бог ему судья...

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на проекте "Фабрика звезд".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Слухи о том, что Влад изменяет жене, появились в Интернете еще весной. Тогда Рита списала их на сумасшедшую поклонницу, якобы распространяющую пустые сплетни. Однако, видимо, с тех пор у Дакоты появились более веские доказательства. О том, как именно Рита узнала про измены Влада, обмолвился телеведущий Андрей Малахов в своей редакторской колонке в журнале «StarHit»:

- Cидя в гримерке на свадьбе подруги, где я был ведущим торжества, услышал грустную новость: бывшие «фабриканты» Влад Соколовский и Рита Дакота разводятся. «Не могу поверить! – сокрушался один из гостей. – Еще недавно гулял на их свадьбе, потом читал трогательные посты Влада о новорожденной дочери, а сегодня...» Дальнейшее расследование показало – о расставании сообщили не сами главные герои, а социальные сети, - поведал телеведущий. - Мол, кто-то сфотографировал Влада, держащего за руку какую-то девушку в ресторане, переслал фото Рите, и понеслось! И если раньше слухи об изменах Соколовского распускала жена его лучшего друга, недовольная тем, что Рита не рвется в ее подруги, то сейчас это якобы информация от абсолютно проверенного источника.

Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат.

- Народ писал и спрашивал, почему мы живем в обычной «однушке», например. Вот поэтому! – рассказала тогда Рита. - Потом мы переехали на дачу к родителям, что позволило нам сэкономить и на аренде жилья, и на няне. Имейте ввиду, если у вас есть такие варианты, ими надо пользоваться непременно! Сейчас мы испытываем неописуемые чувства! Это офигенно! Свобода! Никаких кредитов, никаких родителей! То есть мы любим своих родителей, но хотим жить отдельно. Не будем говорить, что это за сумма. Но мы поднажали — и сумели все выплатить. Мы счастливы и всем советуем: больше работайте, закрывайте ипотеки. Теперь у нас есть своя хата в Москве! Осталось накопить на ремонт.

ritadakota На этой идеальной фотографии не счастлив один только Сэм, по очевидным причинам А сколько вашим питомцам понадобилось времени, чтобы привыкнуть к новому члену семьи? . Ph: @olganikiforova Муж: @vs20 Дочь: @miasokolovskaya Кот: Сэм, порода - никакая, но внезапно супер пушистая, подобрали под бревном в лесу

Но теперь артистке не до ремонта: она намерена сражаться за недвижимость с супругом, который ее обманывал на протяжении всего их брака.

- Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией, - сообщила артистка в Инстаграме.

Рита родилась и выросла в Минске, в 17 лет она стала участнице телепроекта «Фабрика звезд-7», куда попал и Влад Соколовский. В финал артистка не попала, уступив призовые места Анастасии Приходько и Марку Тишману, однако ее песня «Спички» стала наиболее скачиваемой песней проекта по итогам семи сезонов. В какой-то момент между ней и Владом проскочила искра, и во время отдыха на Бали Соколовский предложил Рите пожениться. Влюбленные сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. А весной 2017 года стало известно, что пара ждет ребенка.

- Я увидела на тесте две полоски и вылетела из ванной со словами „Влад! Смотри, что я тебе покажу!“. Поражаюсь девушкам, которые могут держать эту новость в секрете, их выдержкой и актерскими способностями. Для меня это трудно, - рассказывала Рита в одном из интервью.

Вскоре после родов Дакота вернулась к работе. Певица верила, что их семью ждет долгая и светлая жизнь. Но реальность оказалась для Риты полным кошмаром.

- Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни, - рассказала Дакота в Инстаграме. - Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь.