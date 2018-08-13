Рита Дакота внезапно вступилась за изменника Соколовского

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-13T15:24:47+03:00

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11 августа Рита Дакота заявила, что они с Владом Соколовским разводятся. Причиной стали бесчисленные измены супруга, о которых она ничего не знала. А когда правда вскрылась, певица тут же подала на развод. Надо отметить, что эта новость разделила шоу-бизнес на два лагеря. Одни стали сочувствовать «фабрикантке», другие заявили, что личная жизнь на то и личная, чтобы не выносить ее на публику. Чуть позже сама Дакота объяснила причину своего поступка. Мол, обнародовала эту неприятную новость Дакота для того, чтобы оставить за собой право быть честной перед поклонниками. Дакота шокирована тем, скольким женщинам ее горе оказалось близким и созвучным, она благодарна за поддержку и сострадание, однако настоятельно просит перестать жалеть ее.

"Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своем разрушенном браке я не стану (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рита в своем Instagram.

Также звезда попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.

Артистка поблагодарила близких за то, что они взяли на себя всю бумажную волокиту, связанную с разводом. Тем более, что в скором времени Дакоте и Соколовскому предстоит делить квартиру в центре Москвы, за которую они недавно выплатили неподъемную ипотеку.

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Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)