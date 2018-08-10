2018-08-10T16:32:53+03:00
В мире

Прокуратура США расследует дело о домогательствах Стивена Сигала

За актера взялись, как только он стал спецпредставителем МИД РФ
Мария БЕРК
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Дело против Сигала открыли еще осенью прошлого года, когда на волне рассказов о харассменте в ГолливудеДело против Сигала открыли еще осенью прошлого года, когда на волне рассказов о харассменте в ГолливудеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Не прошло и недели с момента назначения голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, как прокуратура Лос-Анджелеса начала в отношении него проверку. 66-летнего мачо обвиняют в сексуальных домогательствах к более чем десяти женщинам.

Дело против Сигала открыли еще осенью прошлого года, когда на волне рассказов о харассменте в Голливуде многие актеры стали признаваться в том, кто к кому приставал, когда и по какому поводу. Тогда под горячую руку попал и Сигал. Сейчас в специальном отделе по сексуальным преступлениям пообещали провести кропотливую работу: необходимо изучить все материалы и определить, можно ли с такими заявлениями обращаться в суд.

Среди женщин, пожаловавшихся на домогательства знаменитости, - актриса Порши де Росси. По ее словам, Сигал вел себя неподобающим образом во время прослушивания. Он рассказывал ей о сакральном смысле «любовной химии» на экране, после чего расстегнул брюки. Де Росси, испугавшись, убежала.

Еще одна пострадавшая от чрезмерного внимания Стивена Сигала - модель журнала Playboy Дженни Маккарти. Она вспомнила, как еще в далеком 1995 году пришла на кастинг фильма «В осаде 2: Территория тьмы», где в зале никого, кроме Сигала, не оказалось. Актер попросил Маккарти раздеться, но модель отказалась и тоже убежала.

Последнее обвинение против звезды боевиков было от актрисы Регины Симонс. Она тоже вспомнила былое - 1994 год, когда снималась в массовке в фильме «Зона смертельной опасности» вместе со Стивеном. Якобы актер пригласил 18-летнюю девушку домой и там стал к ней приставать. Итог - очередной побег.

Представитель Сигала решительно опроверг лишь слова Дженни Маккарти. Что касается остальных заявлений, то они пока остаются без ответа.

- Стивена Сигала знает вся Америка. То, что он стал послом мира от нашей страны - это пощечина для США, - прокомментировал ситуацию для «КП» замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. - Поэтому американские власти используют любой повод, чтобы напакостить нам. Сейчас под удар попала мировая знаменитость - Стивен Сигал. Не удивлюсь, если в скором времени актера обвинят в том, что он - «завербованный Кремлем агент».

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