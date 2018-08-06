Стивен Сигал считает свое назначение спецпредставителем МИД России большой честью

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-06T07:11:02+03:00

Актер признался, что он очень серьёзно относится к этой почести и надеется принести пользу миру

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Американский актер, герой голливудских боевиков Стивен Сигал очень серьезно относится к своему назначению специальным представителем МИД России и считает это большой честью.

«Я глубоко польщён, для меня большая честь быть назначенным специальным представителем министерства иностранных дел России, отвечающим за российско-американские гуманитарные связи. Надеюсь, мы сможем двигаться к миру, гармонии и позитивным результатам во всем мире», - написал он на своей странице в Twitter.

«Я крайне серьезно отношусь к этой почести», - добавил актер.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о назначении Стивена Сигала на «общественно-политическую должность», не предполагающую денежного вознаграждения, МИД России сообщил в субботу, 4 августа. Звезда Голливуда будет налаживать отношения между РФ и США в в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Комментируя эту новость, сам актер сказал, что у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения Москвы и Вашингтона лучше, чем, по его словам, много лет занимается неофициально. И поблагодарил за возможность «делать то же самое официально».