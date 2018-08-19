Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-19T19:18:39+03:00

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы

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"ОЗДОРОВЛЕНИ" ВОЛГИ

- А у меня что, …, за Волгу сердце не болит? – кричал Максим с палубы земснаряда – гигантской баржи с ковшами для углубления дна. Он величественно возвышался над нами, жалкими лодочниками, как свирепый речной Бог Меандр и вещал нам с высоты: - Волга - мне как мать, твою мать!

Минуту назад мы подошли к этой постапокалиптической консервной банке, которая, судя по голливудскому виду, должна быть заселена мутантами, пиратами или последними уцелевшими из людей…

И начали колотить по ржавому борту – эй, есть кто живой?

На палубе с грохотом разверзся люк и появился черный от загара Максим. Он уже неделю стоит на рейде, обслуживает прибрежный цементный завод.

- Кто такие? – хмурится.

На палубе с грохотом разверзся люк и появился черный от загара Максим.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- До Астрахани на такой резиновой херне?! – хохочет. - Ну, мужики, видел я всяких болванов, но вы, похоже, совсем того? (крутит пальцем)

Это Волга у нас «того», ворчим, мы, может, за Волгу так переживаем. Идем и плачем. Изуродовали ее...

И задели мы Максима за живое.

- А у меня не болит сердце?! – кричит. - 30 лет я работаю на реке, и что с ней только не вытворяли. Вы пройдите вверх по Каме, там столько предприятий в реку сливает дряни. Химия, канализация, навоз… Дохнет рыба, река заиливается, покрывается болотами…

- Но самое главное, - говорит. - Все на Волге – плотины, шлюзы, другие технологии - середины 70-х годов. Все давно выработало ресурс, устарело.

- Вот мое корыто, – говорит, показывая на земснаряд. - 92 года выпуска, ресурс 30 лет, можно работать. Вот только при предельной норме 2 миллиона тонн груза, я перетащил уже 4. И так здесь во всем. Власти не вкладывают в Волгу деньги, а только выкачивают, выжимают последнее, какая тут может экология?

- Но Волга еще не умерла, ее можно еще спасти, так и напишите, может заметит кто на верху, - орет Максим вслед. - Хорошее, мужики, доброе дело делаете! Вроде. Только не утоните нахрен!

- Может и правда, спохватятся в Москве? – тихо предположил Гусейнов.

Мрачно молчу. А что скажешь?! Уже спохватились… В прошлом году Минприроды объявило о запуске 15-миллиардного проекта "Оздоровление Волги", разработанного по поручению президента. По словам министра природных ресурсов и экологии, Волгу очистят за три года. К 2020 году она станет чище в 9 раз…

45 процентов промышленных предприятий страны находятся на берегах ВолгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- То есть на наших глазах идет авральная работа, чтобы выполнить обещания президенту. Идет «масштабная расчистка и восстановление водных объектов»… - говорит Максим.

Ага! Идет… Даже становится любопытно – где эти 15 миллиардов...

Но я не стал говорить Максиму. Пусть верит. Только на вере и выживешь здесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 45 процентов промышленных предприятий страны находятся на берегах Волги.

- 50 процентов сельскохозяйственного потенциала страны питает река.

- 60 миллионов россиян пьют воду из Волги.

- Более 6 куб.км сточных вод в год сливается в Волгу, из которых 90 процентов (5,5 куб.км) неочищенные.

Более 6 куб.км сточных вод в год сливается в Волгу, из которых 90 процентов (5,5 куб.км) неочищенныеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРАРОДИНА КАПИТАНА

Наш капитан сошел с ума. Таким мы его еще не видели. Уже стоял на берегу острова, с которого открывается вид на Вольск, пристально вперив в него нежный взгляд.

Остров, с которого открывается вид на ВольскФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Капитан стал сентиментальным. Даже новость, что какие-то чудаки-плагиаторы пытаются повторить нашу затею и на днях отправились с Истры в Каспийское море на алюминиевой моторной лодке (эй, хитрые парни на алюминии, мы вам завидуем - ваша лодка не скачет, как лягушка, а отлично режет волну), не вызвала у капитана дежурных проклятий.

Стешин всю дорогу говорил о ВольскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стешин всю дорогу говорил о Вольске. Твердил о Вольске. Что 300 лет назад казак Стешин основал этот город. Что странно даже, что город называется не Стешин. Что сейчас в обличии своего пра-пра-правнука, древний Казак-Основатель войдет город. Что это символично. Что это знак...

- Черт, я волнуюсь, – чувственно говорил кому-то в пустоту сумасшедший капитан. (Чем это закончилось, вы наверняка читали в предыдущей части описания экспедиции).

А мы с Гусейновым, пользуясь деморализацией командования, из экспедиции временно сбежали.

Потому что в 20 километрах от Вольска стояли Шиханы. Именно в этом секретном, закрытом городе, по версии англичан, якобы и был разработан яд «Новичок».

- Шиханы теперь обязан стать городом-побратимом с Солсбери, – ядовито шутил по дороге Гусейнов. - А нас точно задержит ФСБ?

- Точно.

- Ох, как же я этого не люблю, - хмурился юнга…

- Была у меня в Шиханах девушка, дочка местного полковника, - по дороге щурился от воспоминаний вольский таксист. - Встречались мы украдкой от ее отца, поэтому проезжать через КПП было нельзя. И я шел через лес, полз через запретку, чтобы охрана не увидела. Такая любовь была! Хорошо, что охраняли периметр гибддэшники, им лень по кустам стрелять…

- И чем закончился роман? Подстрелили? – интересуюсь.

- Зарезали, - зевает таксист. - С шихановской-то я расстался, ушел к другой. А она все к предыдущей ревновала. И как-то меня спящего и ткнула ножом в сердце. Хирург сказал – что не понимает, как я выжил… Заявление писать не стал, дали ей два года. И теперь думаю – с кармой у меня что-то. Не везет мне с бабами. Опасные они здесь. То пуля, то нож…

КПП в закрытый город химиков ШиханыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НАХИМИЧИЛИ

Для въезда журналистов в Шиханы, говорят, нужно спецразрешение ФСБ. Тут строго.

Поэтому, едва въехав в этот тихий малоэтажный городок, ты уже чувствуешь себя Шпионом. Разделяемся. Идем поодиночке. Кто-то из нас должен хоть на пару минут задержаться на свободе, чтобы передать информацию в центр.

В 20 километрах от Вольска стояли ШиханыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Витя пошел искать институт ГИТОС, которому приписывают знаменитый яд,

Интересно, что этот институт, несмотря на мировую славу, влачит жалкое существование. Он давно обанкрочен, а его сотрудники – доктора и кандидаты наук, бывало, подрабатывали вахтерами и уборщиками, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Кстати, именно тогда, десять лет назад, начали звучать опасения, что утечка из Шихан ученых мозгов – еще полбеды. Как бы не утекли в руки кого попало технологии…

Ныряю во дворы – втираться в доверие к жителям.

Потом, кстати, глава города Шихан будет сильно удивлен, что мы продержались так долго.

Ныряю во дворы – втираться в доверие к жителям.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Чужаков, особенно коммивояжеров, торговцев у нас сразу сдают спецслужбам, а на счет вас мне не звонили. Странно, - задумчиво говорил он. - Не сдали вас люди почему-то… В первый раз такое. Расслабились.

И вот мы гуляем по «закрытому» городу уже несколько часов. Наглеем.

И вот мы гуляем по «закрытому» городу уже несколько часовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Витя, не прорвавшись к институту (он оказался в особо охраняемой зоне), вымещал горечь на греющихся на солнце продавщицах.

- "Новичок" у вас по чем? – невинно спрашивал он.

- Закончился, – серьезно кивают продавщицы. - Англичане все выпили…

Город к свалившейся на него славе относится с изумлением. Дескать, ну что за чушь…

- Моя бабушка как-то весной спрашивает, у нас с газом проблемы? Отключают, что ль? – смеется милая девушка Лариса, к которой меня вдруг примагнитило на лавочке. - В телевизоре все газ-Шиханы-газ-Шиханы…

Город к свалившейся на него славе относится с изумлением. Дескать, ну что за чушь…Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При слове "Новичок" на лице у шихановцев появляется что-то кислое.

Дескать, куда не плюнь – попадешь в кандидата или доктора химических наук, может они и правда, изобрели чего. Мол, не даром тут в каждом доме по самогонному аппарату супернаучной конструкции, они и дома «химичат»… Но скорее всего – бред. Где Шиханы – а где Англия.

Да и другие беды тут…

У почты на доске объявлений, например, безнаказанно висит уже выцветшая коммунистическая газета с проклятиями в адрес пенсионной реформы, ведь пенсионеров (из-за раннего выхода после «химии») здесь большинство. В редакции местной газеты говорят, что в последнее время их завалили объявлениями о продаже жилья. Отчаиваясь продать, пытаются хотя бы сдать. Здесь даже нет рубрики: «Куплю квартиру».

И хотя сковывающий развитие города режим ЗАТО через полгода будет снят, и ограничений станет меньше – люди бегут …

"ВСЕ-ТАКИ ВЫ ЗДЕСЬ?!"

Теперь то, что мы никому не нужны – доказанный факт. Нас не «приняло» даже местное ФСБ! Что оскорбительно.

И вот так, в печали, нечаянно встречаем в парке главу города Андрея Татаринова. В этот трогательный момент он управлял рабочими, чинившими фонтан. При виде нас глава повел себя странно.

- Все-таки вы здесь! – рассмеялся он.

Тут у него зазвонил телефон. Супруга.

- Юль, ты знаешь, кто сейчас передо мной, - смеялся глава Шихан. - Да-да, те самые корреспонденты «КП, которые идут по Волге!

- Читаем вас всей семьей, - жмет руки.

- А можно институт сфотографировать? – решил воспользоваться моментом Гусейнов.

- Вам нужны неприятности? - вдруг холодно ответил глава. - Вы же не хотите сорвать вашу прекрасную экспедицию.

Татаринов закончил академию права, когда-то работал следователем, адвокатом, был главой Вольска и два года руководит Шиханы. Нашего брата, журналиста, он знает хорошо…

- Конечно же спросите - могли ли Шиханы произвести «Новичок»? – кивает. - А я у вас спрошу: можно ли у нас пойти на охоту и убить слона?

- Нельзя.

- С "Новичком" так же, – подмигивает.

Глава города Шихан Андрей ТатариновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интересно, что скандалу с «Новичком» Татаринов хоть и относится как к провокации («посудите сами, перед выборами президента кто-то везет яд в Великобретанию, ну чушь же!»), но для города – провокации полезной.

- Я рад, что в «Комсомолке» появится репортаж о Шиханах, – говорит он. - Ведь год назад, Владимир, вы ничего не знали о нашем городе. А теперь, пусть благодаря «Новичку», у нас появилась узнаваемость, а значит шанс на развитие. Мы, напримир, принимали участие в конкурсе малых городов, и смогли выйти во всероссийский финал! И там нас так и называли – «Новичок». Теперь это наш бренд.

- Когда слышишь, что кто-то где-то запатентовал бренд «Новичок», хочется сказать – а у нас он настоящий, – смеется Татаринов.

В его планах создание в Шиханах гражданской химической промышленности. Причем местный предприниматель Фокин уже выпускает отраву для мышей, комаров, и профилактические препараты от африканской чумы, подумывая о патенте на громкое название.

Но есть и другой проект.

«Я официально приглашаю сюда, в Шиханы инвесторов для строительства ликероводочного завода, да хотя бы под маркой «Новичок», - говорит Татаринов. - Здесь есть высококачественное зерно для спирта, можно наладить хороший бизнес…

Добрый глава самого «ядовитого» города России все подливал нам вкусного чаю, который мы пили бесстрашно. И с тоской. Мы уже вспомнили, что где-то под Вольском нас ждет злой капитан Стешин на своем надувном «Карасике». Что по прогнозу ветер 7-8 метров в секунду, а для Карасика это опять шторм. И что где-то далеко, как приз за мучение, близится Саратов.

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