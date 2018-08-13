Суд вынес приговор водителю Волочковой, укравшему у нее миллионы рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-13T11:17:50+03:00

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Александра Скиртача, бывшего водителя и помощника Анастасии Волочковой, несколько месяцев назад отправили в СИЗО за то, что мужчина, по словам своей работодательницы, увёл у балерины миллионы.

Потом Скиртачу изменили меру пресечения на домашний арест. Выйдя на свободу, мужчина вместе со своей женой практически круглосуточно сидели в Инстаграме, где со своих страничек поливали грязью Волочкову и ее семью.

— Эта семейка обвиняет меня в богатстве, при этом доказывая, что у богатых можно и нужно воровать, — возмущалась балерина, рассказывая журналистам о выходках своего бывшего водителя и его жены. — Скиртач свою живую мать похоронил, чтобы заполучить от меня деньги. Потом выяснилось, что мама Александра жива. У этого человека нет ничего святого.

Александра Скиртача приговорили к условному срокуФото: Иван МАКЕЕВ

Он воровал у меня деньги, опаивал меня какими-то таблетками, чтобы отправить на тот свет. Плюс Скиртач украл у меня ноутбук, не доносил мои гонорары до банка, деньги, которые я выделяла на коммунальные платежи, тоже шли в карман Скиртача. Потом, когда вскрылись его аферы, я узнала, что у него миллионные долги. И свою бывшую жену Скиртач бросил с тремя детьми, лишив их крыши над головой, дома, из которого их выселили его кредиторы.

Сегодня в Тверском суде Москвы огласили приговор Скиртачу.

Бывший водитель Волочковой признан виновным по всем пунктам и приговорён к условному сроку на три года.

Суд вынес приговор водителю ВолочковойФото: Иван МАКЕЕВ

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