2018-07-27T17:00:07+03:00
Звезды

Водитель, ограбивший Волочкову: «Значительный ущерб? Она и так богатая!»

Александр Скиртач убежден, что балерина не могла от него пострадать
Игорь ПОЛЯКОВ
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Со слов Анастасии Волочковой, Скиртач обманул ее на миллионы рублей, присваивая себе гонорары звезды.Со слов Анастасии Волочковой, Скиртач обманул ее на миллионы рублей, присваивая себе гонорары звезды.
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Последние месяцы бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач находится под домашним арестом. Напомним: артистка пожаловалась полиции, что Скиртач опаивал ее неким снотворным препаратом, из-за которого она чуть не отправилась на тот свет. А главное - пользуясь доверчивостью балерины, Скиртач обманул ее на миллионы рублей, присваивая себе гонорары звезды. А самое страшное — бывший водитель балерины взял у нее на похороны мамы 205 тысяч рублей, а мама оказалась жива и здорова.

Пожаловались в полицию на Скиртача и другие пострадавшие, не связанные с артистическим миром. Полиция проводит проверку по их заявлениям.

А в суде сейчас рассматривается уголовное дело, где Анастасия - потерпевшая, а Скиртач - обвиняемый.

В минувший четверг состоялось очередное судебное заседание.

- У нас сейчас заканчивается стадия судебного следствия. Александр Скиртач заявлял ряд ходатайств, но суд их отклонил. Потом был допрос подсудимого и на этом заседание завершилось, - сказал «КП» адвокат балерины Николай Кривченков. - А 2 августа у нас начнутся судебные прения, стороны буду высказываться по обстоятельствам дела.

Сейчас бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач находится под домашним арестом.

Сейчас бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач находится под домашним арестом.

- Будут вызваны дополнительные свидетели?

- С нашей стороны уже все свидетели (работники и директор Анастасии Волочковой-Ред.) выступили. Со стороны Скиртача будет его жена. Она уже, кстати, была допрошена на прошлом заседании, но ничего важного она не сказала, поскольку она не знакома с Анастасией и не являлась свидетелем обстоятельств. Жена Скиртача говорила больше о личности мужа, мол, он положительный человек, хороший семьянин, любит детей. Правда она признала, что пропавший ноутбук Анастасии находился у них дома, муж на нем работал. Но подчеркнула, что Анастасия якобы сама отдала ноутбук ее мужу, что является ложью. Скиртач еще хотел какого-то свидетеля заявить, но на два заседания их таинственный свидетель так и не явился. Видимо, не хочет идти в суд с учетом скандальности этого дела.

- А какие ходатайства, которые суд в итоге отклонил, заявлял вчера Скиртач?

- Он притащил кучу разной переписки якобы с Анастасией. Мы на это сказали: «А откуда он это взял? Содержание переписки не указывает на то, что она велась с Анастасией». Потом Скиртач заявил: «Волочкова - богатая женщина. У нее несколько квартир и загородный дом. Не может быть, чтобы она понесла значительный ущерб!» На что я сказал: «Значительный ущерб определяется законодателем с учетом имущественного положения по сумме похищенного имущества не менее 5 тысяч рублей. Исходя из этого у нас в деле пять эпизодов с общей суммой 435 тысяч рублей с копейками. А в доказательство прилагаем декларацию Анастасии, как индивидуального предпринимателя за 2 года. Согласно этим декларациям, в 2015 году у Анастасии в месяц был доход 137 тысяч рублей. А в 2016 году всего 38 тысяч рублей в месяц. Как физическое лицо она декларации не подает так, как у нее источника дохода, поскольку в последние годы Анастасия занимается благотворительными концертами.

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