Олег Газманов о заявлении Вайкуле: «Пусть это останется на ее совести"

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-13T18:10:53+03:00

Певец не стал скрывать разочарования после слов певицы, рожденной в СССР, что она не поедет в Крым ни за какие деньги

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Пресс-конференция латвийской певицы в Одессе, где она отыграла концерт, вряд ли бы была так широко замечена, если бы кто-то из журналистов не поинтересовался у Вайкуле, планирует ли она поездку в Крым. Лайма ответила: «Я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду. Нам запрещено. Нам, европейцам». На вопрос: «Ни за какие деньги?» Вайкуле ответила «Да».

В понедельник, 13 августа 64-летняя артистка во время прямых включений российских телеканалов публично удивляется, почему ее слова о российском полуострове вызвали такую волну негатива.

«И почему это вызывает какую-то… Вообще, почему мы это обсуждаем? Мне странно такое отношение. Я не понимаю, разве я сказала что-то плохое? Евросоюзом запрещено работать в Крыму. И что я могу поделать? Я законопослушный человек. Как мне быть? Мое жизненное кредо — не врать. Когда мне задают вопросы, я честно отвечаю. Никто на этой пресс-конференции почему-то не нашел, что я ходила к президенту и министру иностранных дел Латвии и просила отменить «черные списки», - заявляла Лайма Вайкуле в программе «Время покажет».

Одним из первых российских артистов, включенных в эти «черные списки», был Олег Газманов. Власти прибалтийской республики сделали его невъездным даже несмотря на то, что он владел недвижимостью в Юрмале. На вопрос «Комсомольской правды» о том, что 67-летний певец думает о заявлении Лаймы Вайкуле, он с трудом сдерживался:

- Просто отвратительно это слышать! Я с ней не согласен. Не хочу вступать в какие-то там полемики. У меня своя ясная позиция на эту тему. Для меня Крым — это моя родина. И я других мнений вообще не приемлю. И пусть все другие высказывания остаются на совести тех, кто высказывается. И на ее совести, - заявил Олег Газманов "КП".

Напомним, Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 году в городе Цесис Латвийской ССР в семье латышей. Поет с 15 лет. Училась в ГИТИСе. Была одной из успешных прибалтийских артисток в СССР. Латвийская Советская Социалистическая Республика (в составе СССР) существовала с 1940 по 1990 годы.

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