"Это было некрасиво": Газманов прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-13T15:54:10+03:00

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Российский певец и композитор Олег Газманов назвал некрасивым высказывание своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле о Крыме. Он заявил, что не хотел бы обсуждать политику, но у него все равно есть четкая позиция по этому поводу.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, выступая в Одессе исполнительница заявила, что ни за какие деньги не будет выступать на Крымском полуострове, поскольку европейцам это запрещено.

"По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", — подчеркнул певец.

По его мнению, каждый образованный человек, знающий историю, понимает, что такое Крым и Севастополь и знает, сколько там пролито русской крови.

"И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию", - цитирует РИА Новости Газманова.

Между тем, в Совете Федерации РФ уже предложили запретить выступления Вайкуле в нашей стране. Там также напомнили, что свою известность эту исполнительница получила именно благодаря существованию СССР.