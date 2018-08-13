В Совфеде предложили запретить выступления Вайкуле в России

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-13T10:48:02+03:00

Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что артисты должны быть вне политики

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Высказывание Лаймы Вайкуле относительно концертов в Крыму вот уже несколько дней - самая обсуждаемая тема.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Сергей Цеков заявил, что исполнители должны быть вне политики.

- На мой взгляд, представители эстрады не должны делать подобные высказывания. Однако из уст Вайкуле прозвучало именно политическое заявление. Полагаю, оно было сделано необдуманно. Артистка попросту забыла, что Крым — это часть Российской Федерации. Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России, - отметил Цеков изданию ФАН.

Политик уверен, что самое справедливое решение в такой ситуации – это запретить Вайкуле давай концерты на территории РФ.

- Таким образом она понесла бы наказание за те публичные заявления, которые себе позволила. Это было бы справедливо. Свою известно она получила благодаря существованию СССР, - высказал свое член комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление Вайкуле, относительно гастролей в Крыму: «Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Пригожин уверен, что такие высказывания делать недопустимо. Особенно продюсер подчеркнул, что такие выпады в сторону РФ звучат, когда исполнители находятся за пределами нашей страны.