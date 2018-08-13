Как вести себя под угрозой американских санкций

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-13T20:09:35+03:00

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Первый пакет, вероятно, подпишут через 10 дней – 22 августа. Он коснется запрета на поставки из США высоких технологий – электроники, лазеров, сенсоров и другого продвинутого оборудования. В том числе, для нефтянки. Но это еще не все. В адрес российских властей выдвинут ряд условий. Если их не выполнят – через 90 дней будет введен второй пакет санкций, куда более жестких. Российские госбанки могут остаться без валютных счетов в США. Полное ограничение экспорта и импорта между странами (кроме продовольствия). Запрет на полеты в США для «Аэрофлота». И снижение уровня дипломатических отношения. Хотя, куда уж хуже? Российский фондовый рынок отреагировал на такие новости стремительным падением. Акции госкомпаний упали на 5-10%. Рубль тоже бьет антирекорды – доллар уже торгуется по 68 рублей.

Ждать ли самый плохой сценарий, не знает никто. Споры вокруг него сейчас идут и в Белом доме. «КП» узнала у экспертов, какие есть шансы, что санкционная гроза минует и что делать, если нет.

А ВДРУГ ОБОЙДЕТСЯ?

Можем ли мы предотвратить сами наступление самой тяжелой для нашей экономики части санкций? В законопроекте американского Госдепа прописано условия, при которых получится договориться с США. А именно – Россия должна предоставить США «гарантии неприменения химического и биологического оружия». И допустить инспекторов ООН на военные объекты.

- Думать, что санкций можно избежать - это наивно. Россия - удобная мишень для американской политической элиты. И эту мишень будут использовать еще долго в своих внутриполитических интересах, - говорит Анна Глазова, руководитель Центра США и Канады РИСИ. - Вторая иллюзия - если Россия пойдет на уступки, мы сможем минимизировать негативные последствия. Сама формулировка условий изначально предполагает невозможность на них согласиться. Нашей стране предлагают пообещать, что мы не будет применять химоружие. То есть, де факто – признать, что мы его применяли. Когда американская сторона выдвигала именно такое условие, она понимала, что оно невыполнимо. И это не случайность.

Эксперты уверены, что второй волне санкций быть. Не понятно только, в каком виде. Возможно, некоторые меры смягчат или вовсе уберут из закона. Особенно, если его будут принимать уже после выборов в Конгресс 6 ноября. Когда накал политической борьбы в Америке утихнет.

КАК НАМ ЗАЩИЩАТЬСЯ?

- Самое существенное – это санкции по отношению к российским госбанкам. Чтобы защитить здесь экономику, нужно защитить клиентов. А именно, компании, которые используют банки для экспорта или импорта и ведут расчеты в долларах. Они должны продолжить эту деятельность без проблем, тогда последствия для экономики будут минимальны, - объясняет Олег Вьюгин, экономист, председатель наблюдательного совета при Московской бирже. – Фактически, компаниям просто надо перевести свои счета из госбанков в коммерческие. Вроде бы, все просто. Но в таком случае, госбанки окажутся под сильным давлением из-за оттока клиентов. Это сильно сократит их платежный баланс. Поскольку речь идет все-таки о госбанках, помочь им может государство из бюджета. Но это будет на деньги налогоплательщиков.

Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что Россия может отказаться от доллара при расчетах за нефть. Эксперты смотрят еще дальше и вообще предлагают рассчитываться с иностранными партнерами за любые товары только в нацвалюте.

- Этот процесс неизбежен. Особенно, если учесть, что торговые отношения США ухудшаются даже с их союзниками – Европой и Турцией, - говорит Анна Глазова. - Но он не может быть быстрым, существуют объективные экономические законы. Призывы немедленно отказаться от доллара – не обоснованы.

- Отказавшись от доллара, перейти можно только на евро, - считает Вьюгин. - С другими валютами расчеты гораздо сложнее. Были у нас попытки с Китаем перейти на расчеты в юанях – ничего хорошего из этого не вышло. Это не выгодно ни российским, ни китайским компаниям. Если двум странам между собой еще как-то можно договориться, то с другими торговыми партнерами все равно расчеты будут в долларах. Это устоявшаяся система. В одиночку и в приказном порядке ее не меняют.

ИГНОРИРОВАТЬ ИЛИ ДАВАТЬ СДАЧИ?

По сути, у нашей страны есть два варианта – игнорировать санкции и активно развивать свою экономику или попытаться тоже чем-то ужалить. Эксперты настаивают, что ответить чем-то нужно.

- Представьте себе, вас бьют, практически ногами. А вы лежите и думаете в этот момент, как минимизировать последствия, - приводит пример Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. – Если не огрызаться, не защищаться, не пытаться тоже дотянуться и ударить, то вас побьют еще раз. А потом еще. А мы будем рассказывать потом, как стойко пережили кризис.

По словам Колташова, нужно нанести ответные удары американскому бизнесу везде, где это возможно. Отказаться от американского программного обеспечения, самолетов – развивать свои технологии и алюминиевое производство. Или ударить по институту интеллектуальной собственности. Не признавать американские патенты на территории России, как патенты враждебного государства. Правда, эксперт сам не надеется, что это случится.

Есть более реальные предложения – запретить американским инвесторам получать выгоду от российских акций и облигаций.

Попросту кинуть: ввести мораторий для всех инвесторов из США на выплату им дивидендов по акциям госкомпаний и частных компаний, находящихся под санкциями, а также на выплату процентов по государственным облигациям.

Тем временем, в МИД уже объявили, что ответ на американские санкции будет «зеркальным». Но что дипломаты имеют ввиду – они не пояснили.

БЕЖАТЬ ЛИ ЗА ДОЛЛАРОМ

А что делать в таком случае нам? По мнению экономиста Олега Вьюгина закрывать валютные вклады, если таковые есть в госбанках не надо. ЦБ уже пообещал, что даже в случае заморозки счетов финансовых организаций в США, доллары населению вернет.

- Курс будет такой, как на Московской бирже в этот момент. До госрегулирования валютных курсов государство не дойдет, - уверен Вьюгин.

Другой наболевший вопрос, стоит ли бежать за долларом в обменник? И если да, то сейчас или подождать пока рубль хоть немного окрепнет.

- Сейчас рубль выглядит перепроданным, - считает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс». - Особенно на фоне относительно устойчивых высоких цен на нефть. Не исключено, что дно по рублю уже где-то рядом. После того, как оно будет найдено, рубль может отскочить, а затем устаканится в области 66-67 руб./$.

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