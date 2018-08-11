Какими будут последствия американских санкций для России

СЕГОДНЯ 00:57 2018-08-10T23:16:02+03:00

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Ужесточение санкций против нас можно считать началом боевых финансовых действий.

- И на эту войну необходимо будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать, - заявил глава Кабмина.

НЕ ЗА НАС, А ЗА ГАЗ

Формальные претензии к России у американских политиков, разработавших новый пакет ограничений (он называется «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля»), прежние. Надо проучить нас за «вмешательство в демократические процессы в стране». Это когда мы якобы поддерживали Трампа на выборах. Понятно, Крым должен вернуться под контроль Украины, и нам надо перестать поддерживать Донбасс.

Тут у американцев вопросов нет - Москва плохая, Киев хороший, что сверх того, то от лукавого.

Естественно, от нас требуют прекратить поддержку «сепаратистов» в Грузии и Молдавии. Надо понимать, лучше будет, если в Осетии и Приднестровье снова начнется война. И Башара Асада в Сирии надо бросить на растерзание. Он, считает Белый дом, военный преступник, а Россия не дает демократическим американским войскам его сковырнуть.

А в качестве вишенки на торт нам надо еще и покаяться за отравление Скрипалей, компенсировать им ущерб и пустить наблюдателей ООН на государственные химические заводы. Дональд Трамп уже обвинил Россию в нарушении американского закона о контроле за химическим оружием.

Здесь остается только ухмыльнуться. Ну какое дело США до отравления в Лондоне, да и о «поддержке сепаратистов» в Грузии и Молдавии вспомнили почему-то только сейчас - раньше она их мало волновала. Политологи полагают, что эти причины, как мы и заметили выше, носят формальный характер. Для Трампа все это, как говорится, бизнес и ничего личного. Его задача - потеснить Россию на газовом рынке Европы. Если это удастся, то американские заводы будут загружены производством гигантских танкеров, чтобы возить сжиженный газ в Европу. Беспрецедентный рывок для американской экономики - тысячи рабочих мест, порты. Ослабление России вдохнет новую жизнь в американский сланцевый газ, который еще менее прибылен, чем сланцевая нефть.

А в качестве вишенки на торт нам надо еще и покаяться за отравление СкрипалейФото: REUTERS

ТРИ МЕСЯЦА НА РАЗДУМЬЯ

Россия вряд ли выполнит требования Вашингтона, конгресс США вряд ли отступится.

Первой порции реальных санкций стоит ждать уже 22 августа - она нам прилетит не за выборы или Крым, а за отравление в Солсбери, в котором нас безосновательно обвиняют. США запретят продавать в Россию товары и технологии, «чувствительные с точки зрения национальной безопасности» США.

- В основном под санкции попадет электроника, которую можно использовать в нефтегазовой сфере или оборонке, - рассказал «КП» политолог-американист Малек Дудаков. - Похожие ограничения уже действуют с 2014 года. Только раньше их вводили против отдельных госкомпаний, а не России вообще. Но так как американцы нам электроники и так продают мало, то ничего страшного не произойдет.

В госдепартаменте США сообщили, что санкции 22 августа коснутся товаров на несколько сотен миллионов долларов. В масштабах внешней торговли России - мизер.

Но это лишь начало.

Второй порции, и тоже за Скрипалей, стоит ждать через 90 дней после 22 августа. То есть первый удар как бы предупредительный, а если мы не поняли, то через три месяца врежут сильнее. Возможно полное прекращение экспорта из США, кроме продуктов и сельхозтоваров, полное прекращение импорта из России в Штаты. Плюс государственным авиакомпаниям, читай - «Аэрофлоту», хотят запретить летать в Америку.

Впрочем, в госдепартаменте уже заявили, что пока воздушные перевозки из списка репрессий исключат.

- 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, - рассказал «КП» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. - Если победят противники Трампа, то второй пакет санкций, вероятно, примут. Если победят сторонники президента или места распределятся равномерно, то введение экономических ограничений постараются затормозить.

«Аэрофлоту», хотят запретить летать в АмерикуФото: Олег УКЛАДОВ

В 2017 году Россия экспортировала в США товаров на $10,7 млрд., а импортировала на $12,5 млрд.

- На США приходится 4% от всего объема внешней торговли России, - говорит экономист Сергей Хестанов. - Разрыв связей критичен только для производителей ракетных двигателей и титана (США - главный покупатель. - Ред.). Все остальные компании эти санкции пережить смогут.

РЕАГИРОВАТЬ ЛИ МОСКВЕ?

- В качестве ответных мер мы можем, например, ограничить деятельность компании Microsoft в России, - считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

- Второго пакета санкций может и не быть, если Россия согласится пустить наблюдателей на химзаводы, - рассказал Малек Дудаков. - Некоторые наши политики открыто говорят, что так и надо сделать. Но окончательное решение не принято.

«ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО РАКЕТАМИ?»

Увы, на этом еще не все. За Крым, американские выборы и Асада нас ждет другая порция госдеповских печенек. И тут уже по-взрослому. Как заметил один из банкиров, «дальше только ракетами обстрелять». Речь идет о запрете семи крупнейшим российским банкам работать с долларами. Это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

- Российские компании, которые пользуются услугами этих банков, не смогут совершать валютные операции, - объясняет Хестанов. - А так как на эти семь кредитных организаций приходится 80% всего банковского сектора страны, то санкция ударит по всей экономике. Проблемы будут и у всех валютных вкладов. Банкам придется их либо заморозить, либо конвертировать в рубли.

- А как мы будем нефть продавать? Ведь за нее долларами платят?

- Так же, как делал СССР. Расчеты будем вести через иностранные банки, принадлежащие нашему государству, - сказал Хестанов.

По мнению экономиста, возможен такой сценарий: первое время валютные операции можно будет перевести в евро. Но, как показывает практика, ЕС быстро присоединяется к санкциям США. Если нам запретят операции с долларами, то и лазейку с евро тоже прикроют.

- Но я не думаю, что Америка пойдет на такие крутые меры. Пострадает не только Россия, но и большое количество зарубежных компаний, - сказал Хестанов.

Еще один пункт санкций: запрет на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) новых выпусков. По мнению экспертов, хотя бы здесь нам бояться нечего. Сейчас у России профицитный бюджет. Государству нет смысла залезать в долги, выпуская новые ценные бумаги.

Еще одна из мер воздействия - запрет семи крупнейшим российским банкам работать с долларамиФото: Алексей БУЛАТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рубль вниз

Экономисты предсказывают, что доллар и дальше станет дорожать.

- На курс рубля влияют экономические и политические факторы, - рассказал Сергей Хестанов. - Если бы никаких санкций не было, то доллар стоил бы не больше 50 рублей. А так давление на рубль сохранится.

- Я думаю, к осени курс доллара перевалит за 70 рублей, - рассказал «КП» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Это хуже прогнозов Минэкономразвития. По ожиданиям правительства, курс 66 рублей за доллар должен был установиться не раньше 2023 года.

И это просто на фоне угрозы введения санкций.

Впрочем, нашему Минфину это выгодно - девальвация рубля означает, что валютные запасы и поступления от экспорта нефти автоматически потяжелели. Исполнять бюджет проще. Возможно, ЦБ мог бы вмешаться и скорректировать курс к исходным 63 руб. за доллар. Но зачем? Даже если новые санкции в итоге и не введут, курс назад, скорее всего, не вернется.

...И ЕЩЕ

«Северный поток-2» им как кость в горле

Как именно американцы хотят остановить строительство новой ветки газопровода из России в Европу, пока не объясняется.

- Одна из основных целей американцев (не афишируемая, понятное дело) - захватить монополию на снабжение газом Европы, потеснив с этой позиции Россию. России из-за санкций будет труднее обеспечивать финансирование строительства «Северного потока-2». Это тот редкий случай, когда интересы Трампа как бизнесмена и его политических оппонентов совпадают, - считает Андрей Кортунов.

России из-за санкций будет труднее обеспечивать финансирование строительства «Северного потока-2».Фото: REUTERS

ВОПРОС ДНЯ

Как мы можем ответить на новые американские санкции?

Алексей МАРТЫНОВ, директор Международного института новейших государств:

- Наплевать на шантаж, не рефлексировать, не суетиться, развивать системные отношения с Китаем, другими не подчиненными США экономиками.

Геннадий ПОДЛЕСНЫЙ, президент Центра прикладной социологии и политологии:

- Начиная с блокировки поставки ракетных двигателей и заканчивая запретом передачи США другой высокотехнологичной продукции.

Максим АЛЕКСЕЕВ, экономист:

- Надо все тщательно взвесить. Например, если мы откажемся продавать Штатам ракетные двигатели, нам что, свои заводы закрывать? Ведь для нашей космонавтики явно столько движков не надо будет. И так по всем пунктам. Думать, думать и думать. С наскока тут не решишь...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Валерий КОРОВИН, политолог:

- Санкции России в космической отрасли объявляет государство, летающее в космос на наших двигателях, продающее России свои бумажные деньги - доллары и свои долговые обязательства. Надо отказаться от долговых облигаций, от покупки доллара, от расчета за сырье в американской валюте.

Алексей СТОЛЯРОВ (пранкер Лексус):

- Нужно дать поблажки и для нашего бизнеса, и для иностранного. Чтобы вести бизнес в России стало выгодно и иностранные инвесторы могли давить на власти США в свою очередь.

Александр ЗАПОЛЬСКИС, политолог:

- Что делать? Ничего. Публично смеяться, по всем доступным каналам донося до аудитории, в том числе зарубежной, реальное положение вещей и глупость этих предложений.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Запретить айфоны, кока-колу, американские автомобили, голливудские фильмы. И тогда американские санкции «добьются» своего результата.

Юрий ЛОЗА, артист:

- Кролику понято, что санкции не связаны с конкретными событиями вроде «отравления Скрипалей» или «агрессивной политики в Донбассе». Стало быть, причина санкций в другом. Я вижу ее в желании России вести расчеты с партнерами по бизнесу без помощи доллара. Если от дождя помогает зонтик, то от санкций - самодостаточность собственной экономики.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пробирки кончились

Дмитрий СМИРНОВ

Для новых санкций к России уже не нужны даже надуманные предлоги

Все это, конечно, очень веселые шутки про "поутру они проснулись и спустя три месяца решили повторить санкции за Скрипалей". Но больше всего в этой истории впечатляет не появление каких-то новых мер к России, а то, что Вашингтон даже не стал по этому поводу выдумывать новые «хайли лайкли». А решил, что вполне сойдут и старые. (подробности)