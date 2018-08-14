Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T02:35:17+03:00

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]

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- «Грушу» я тебе не отдам, не позволю, чтобы ты влез в нее со своей политикой! - страшно кричал Ворсобин Стешину.

Рафаэль (наш местный сопровождающий) откровенно наслаждался очередным столкновением литераторов. Хитрый Гусейнов по очереди становился на сторону то одного, то другого - разжигал конфликт, подстрекал и тоже, кажется, веселился. А Стешин хотел лишь слегка продернуть в газетке этих походно-полевых вольнодумцев в клетчатых фланелевых доспехах, у которых в каждой песне была спрятана «фига режиму». «Стрелявших в коммунизм, а попавших в Россию», по меткому выражению философа. Хотелось Стешину выяснить, почему так много бардов уехали из России после победы демократии - «за что боролись?». Но Ворсобин не дал, и наши дорожки разошлись - Володя работал на «Груше» (см. предыдущую серию), а мы в Самаре. Ненадолго. Путь-то у нас один - Волга, и все мы в одной лодке.

Очередной остановкой путешественников стал город Самара.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЦЫГАНСКАЯ СОВЕСТЬ

До нее сложно достучаться - эти люди тысячи лет живут в замкнутом традиционном обществе, по своим законам - случись чего, откочевали и ищи-свищи. А вот у самарских коммунальщиков получилось договориться с цыганами. Они применили ноу-хау - перед домами и подъездами должников, стали выставлять трехтонные бетонные пирамиды с мотивирующими надписями: «Вы должны» и «Здесь живет должник». Начали с цыганского поселка Зубчаниновка - названного так в честь русского дореволюционного инженера-«толстовца» Евгения Зубчанинова, который застраивал местность рядом с железнодорожными путями, домами нового «прогрессивного» образца, чтобы в последствии создать здесь коммуну прогрессивных людей.

Цыганские дома возвышаются над посёлком во всей своей "красе".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не получилось. Инженера чуть не расстреляли белочехи - он отказался расчистить железнодорожные пути для их эшелонов. Потом инженер претерпел от большевиков… Тяжело «толстовцам» на Руси. А потом здесь поселились цыгане в особняках. Говорят, существует международный подпольный университет, в котором готовят цыганских архитекторов, способных в любой точке планеты сваять краснокирпичный особняк в «мавританском» стиле. В Самаре эти архитекторы потрудились на славу, продвинутые туристы с давних пор заезжают в Зубчаниновку - полюбоваться. Гусейнов, впрочем, этих восторгов не разделял:

- Я в Калининграде вырос возле цыганского поселка. У меня почти все ровесники от героина вымерли, как меня эта зараза объехала - не понимаю до сих пор…

Здесь когда-то творилось тоже самое - по рисунку ковра, висящего на заборе, можно было определить - какими наркотиками торгуют в доме. Но наркодилеров разогнали и пересажали еще в середине 2000-х, поселок потерял свой статус гетто, и даже стал считаться более-менее престижным районом Самары.

Находим первую пирамиду - грозные и ругательные надписи на ее боках, стыдливый хозяин трехэтажной хибарки соскреб. За воду он не платил 6 лет, но после установки «пирамиды позора», сразу же прибежал к коммунальщикам, заплатил 15 тысяч, еще на 25 написал гарантийное письмо, но долг пока не выплатил, а потому пирамида стоит. Еще один должник выбил перфоратором бетонную верхушку, подцепил пирамиду за раму и увез куда-то, сразу же получив в придачу к долгу и позору, административку за порчу муниципального имущества.

Эксперимент по увещеванию должников местные власти начали с поселка Зубчаниновка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А за воду платить надо, - жестко говорит нам продавщица в местном сельпо, куда мы забежали за минералкой:

- Я-то плачу, и все платят, а они что - особенные? Не хотят платить, пусть скважину бурят, солнечные батареи ставят. Делов-то!

На выезде из Зубчаниновки, у входа в очередной цыганский особняк, стояли в ряд три белых напольных вентилятора, знойный ветер вращал лопасти. Поодаль кучковались немолодые женщины в цветастых платьях, зубное золото сияло.

- Судя по вентиляторам, работающим без электричества, здесь продают какую-то атомную дурь, - заметил Стешин.

Завидев интерес к своему товару, цыгане вышли позировать у вентиляторов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опытный Гусейнов, начал разговор с цыганскими бабушками издалека:

- Есть чо? (стандартная форма обращения к уличному наркодилеру - Авт.).

Бабушки замахали на него руками:

- Бог с тобой, соколик, вон, вентиляторы есть.

Витя не унимался:

- Цыганская сборка?

- Китайская. По тысяче отдадим.

- Вам-то «пирамиду позора» коммунальщики не ставили?

- А мы платим.

- А тем, кто не платит?

- А этим - пусть ставят. Стыдно же, когда такое у дома стоит. Совесть мучать начинает, люди тут же бегут и платят.

В машине, Гусейнов распалял себя:

- Офигеть! Достучаться до совести у цыган! Прорыв!

Местные говорят, что схема - рабочая. Неплательщики стараются побыстрее разобраться с долгами, чтобы убрать постыдные пирамиды.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стешин, сам пораженный увиденным, мягко успокаивал фотографа:

- Цыгане такие же люди, не надо их демонизировать. Но и кататься на шее у государства нельзя позволять. А нужно жестко спрашивать по закону - почему у вас ребенок только три класса закончил, какого хрена вы устроили свадьбу 13-летним детям? Где документы на дом и землю? И так далее. И через поколение все придет в норму.

- Ага, придет, конечно, - цедил Гусейнов. - Со времен фараонов не пришло, а тут придет. Щас.

«Внутренний Ворсобин» шепнул Стешину на ухо: «Может быть, и коммунальщикам стоит поумерить свои аппетиты?». Крыть было нечем.

САМАРСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Мы махнули рукой, и поехали в старую Самару, где волонтеры-добровольцы каждые выходные делают косметический ремонт старинным домам. Повышают туристическую привлекательность города, создают «атмосферу».

Называется движение с юморком - «Том Сойер фест», в названии - отсыл к классическому произведению Марка Твена, к его началу, где хулиганы красили забор по очереди и наслаждались.

- Тут любой может поработать в выходные, кто пять минут, кто три года - рассказывает идеолог движения Антон Кочетков. - Но мы - не реставраторы, просто приводим дома в порядок. Теперь 27 городов в этом участвуют, сегодня приехали добровольцы-волонтеры из Таиланда и Европы.

Каждые выходные бригады добровольцев занимаются косметическим ремонтом старинных домов Самары.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На чердаках находили что-то интересное?

- У нас нет задачи - искать, но попадается антиквариат. И не на чердаках, а в сараях. Волжские сараи - залежи старинного хлама. Тут работали у людей, разобрали им сарай, нашли кучу старинных кованых вещей, они потом находками оформили беседку.

Волонтеры о своем труде: "Мы - не реставраторы, просто приводим дома в порядок".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Экспедиция КП» еще не знала, что следующим утром, тоже найдет что-то «интересное». Ночью, в уютном дворе нашей гостиницы кого-то гнали по кустам со страшными и непечатными криками: «Стой! Стоять, …!». Как выяснилось позже, это ловили «закладчиков», торгующих наркотиками через интернет. Утром, ожидая такси до яхт-клуба, мы обнаружили под лавочкой пакетик с сероватым порошком. Его «скинули» во время ночной погони и ударом ноги запулили под лавку - пакетик даже порвался в одном месте. Мы не стали, как «опытные» детективы из американских фильмов, нюхать или пробовать, а просто удобрили неведомой отравой клумбу и ушли из Самары прочь.

«БИТВА БОГОВ»

Это был самый длинный переход нашей экспедиции - 120 километров. Мы сделали остановку в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Монастырь этот возведен возле старинного храма, и попасть в него проще по воде. Монахи тут разводят стерлядь и выпускают в пустоватую, обезрыбленную Волгу - от 80 до 300 тысяч мальков в год! Когда-то Апостолы рыбачили, а спустя два тысячелетия, монахи рыбу выпускают, такое вот новое прочтение христианства… Получают какие-то гранты на это святое, без преувеличений, дело.

К монастырю проще добраться по воде, о чем напоминает и "фирменная" лодка его обитателей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я не очень люблю давать интервью, - говорит нам отец-ихтиолог Дмитрий. - Рыба молчит, и я вместе с ней молчу, молюсь только в душе.

Мы спускаемся в полуподземный бетонный ангар, где в десятках гигантских чанов, нагуливает жирок «царская» рыба - стерлядь.

На свою работу по разведению редкой рыбы монахи получают гранты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Витя заглядывает в один из бассейнов и замечает ехидно:

- Кажется, у вас рыбка сдохла.

Маленький стерляжонок плавает белым брюшком вверх.

- Нет, он просто воздуха наглотался, дурачок - ласково говорит отец Дмитрий и быстро, но нежно, проводит большим пальцем по животу стерляжонка. Малек вздрагивает, и стрелой уходит в глубину чана, в толпу собратьев.

Скоро этого малыша отправят на волжские просторы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стешин, пораженный тем, что за 2000 километров пути, «Экспедиция КП» выловила только шального щуренка под Ржевом, не верит:

- И что, есть какой-то эффект от вашего зарыбления?

Отец Дмитрий пожимает плечами:

- На все воля Божья, но браконьеры уже продают стерляжат, мы их называем «карандаши», по 800 рублей за штуку. Значит, оживает река!

Отец Дмитрий немногословен, как и его подопечные.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздно вечером экспедиция, измученная длинным переходом, тихо отмечала профессиональный праздник Рафаэля - «День строителя». Ворсобину история про монастырь страшно не понравилась. Начался шторм, второй за день, кстати.

- А ты знаешь, писали, что они торгуют мальками, не платят налогов, и к ним даже ОМОН приезжал! - кричал Ворсобин Стешину.

Рафаэль при этих словах как-то погрустнел.

- Церковь вообще не должна заниматься бизнесом! Ты лакировщик действительности, у тебя не репортаж, а открытка! Где нерв? - кричал Ворсобин.

А Стешин кричал в ответ:

- А на что бы они монастырь строили?

- Это не монастырь, а гостиничный комплекс! Ты видел, на каких машинах попы ездят?

- А ты бы, Вова, хотел, чтобы попы на помойках плесневелые корки собирали? Хотел бы, да? Фиг тебе! - сказал Стешин, встал и размашисто перекрестился.

Литераторов разняли.

На территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение следует.

КСТАТИ

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