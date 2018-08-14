Проблемы "Натали Турс": Закрылся ли туроператор и что делать туристам

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-14T13:00:07+03:00

Непонятная ситуация с "Натали Турс" развивается столь же странным образом - туроператор вроде бы объявил о приостановке деятельности, чего все жадали. Но не тут-то было. "КП" разбирается, что же происходит на самом деле

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Проблемы туроператора "Натали Турс" начались 4 июля (точнее, начались-то раньше, но с этого дня напрямую консулись туристов). Компания аннулировала все проданные туры вплоть до октября. Но официально не объявила о прекращении деятельности. Мол, все наладится, финансовые вопросы решим, новых партнеров-инвесторов найдем и вас всех на моря отправим.

Пострадавших - около 30 тысяч человек, ущерб в Ассоциации туроператоров России оценивают в 1,2 миллиарда рублей. И вот уже больше месяца люди в подвешенной ситуации. В страховую компанию за компенсацией обратиться не могут - пока работыа компании официально не прекращена, страхового случая нет. Сама "Натали", несмотря на все обещания, денег не возвращает. Реальный вариант - только идти в суд.

И вот 14 августа появилась новость: "Натали Турс" официально объявила о прекращении деятельности, написала об этом на своем официальном сайте! Значит, можно идти в страховые компании? Хватит ли страховок на всех, другой вопрос (короткий ответ - не хватит). Но. Пока и сам вопрос неактуален.

Сейчас на сайте "Натали Турс" уже новая формулировка - о приостановлении продаж

Уже через пару часов президент группы компаний "Натали Турс" Владимир Воробьев объявил, что информация на его же сайте была некорректной.

- Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Ничего нового не произошло, за исключением того что по просьбам трудящихся закрыли временно сайт, чтобы не раздражать, - цитирует Воробьева «Интерфакс-Туризм».

Действительно: сейчас на сайте "Натали Турс" уже новая формулировка - о приостановлении продаж. И даже оптимистичная приписка: "Компания возобновит продажи с 1.10.2018".

Впрочем, и первое объявление на самом-то деле никакой юридической силы не имело - там речь шла о "приостановке операционной деятельности". А для наступления страхового случая необходимы заявления в "Турпомощь" и Ростуризм. И последующее исключение из реестра туроператоров. В "Турпомощи" подивердили: никаких заявлений от "Натали" не поступало.

В общем, если вкратце: для клиентов "Натали Турс" ничего не изменилось. И если есть решимость вернуть свои деньги, по-прежнему единственный реалистичный путь - обращаться в суд. О чем "КП" вместе с юристами Ассоциации туроператоров России уже поддробно рассказывала.

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