2018-08-14T14:47:01+03:00
Звезды

Любовница мужа Ани Лорак: «Я уже давно его знаю. Но видимся не часто»

Спустя неделю после «скандала в караоке» высказаться решили все участники
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Еще некоторое время назад жизнь Ани Лорак для многих казалось идеальнойЕще некоторое время назад жизнь Ани Лорак для многих казалось идеальнойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Муж Ани Лорак изменяет ей с киевской тусовщицей, пока сама певица вкалывает на гастролях – эту новость на прошлой неделе обсуждали все российские СМИ. Еще бы! В то время, пока сама звезда признавалась, что очень устала от гастрольного графика, и ее буквально качает от усталости, в сети появилось видео, где ее супруг Мурат Налчаджиоглу зажигает в караоке вместе с высокой брюнеткой.

Пара недвусмысленно вела себя по отношению друг к другу, давая окружающим понять: между ними явно что-то большее, нежели просто дружба. Позже выяснилось, что имя красавицы- разлучницы: Яна Беляева, владелец бутика одежды и любительница красивой жизни. Однако, когда журналисты обратились к девушке за комментариями, она отвечать отказалась. Но спустя время все же решила высказаться.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. — Прим. ред.) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании», — рассказала модель.

Беляева высказалась и по поводу видео, на котором запечатлена она и Мурат в караоке-клубе. Модель стала отрицать, что на ролике с Налчаджиоглу находится именно она. «Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно», — добавила Яна.

Тем временем, поклонники Лорак уверены, что певица несмотря на душевную боль, старается смотреть на все происходящее в своей жизни по-философски. «За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям, я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна», — написала Ани в своем микроблоге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж Ани Лорак, которому она подарила бизнес, снимал киевской тусовщице квартиру для свиданий

Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций.

Мужа Ани Лорак застукали в ночном клубе с киевской тусовщицей

Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его
Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США
Турчинов заявил о превосходстве российских ракет над украинскими аналогами
Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших
В Медовый Спас на Алтае отмечают праздник пасечников
"За гранью разумного": Песков призвал индивидуально рассматривать дела о репостах
Рак помогут победить особые белки
Ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Меркель
Наехавший на людей в Лондоне водитель подозревается в совершении теракта
Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля
Эстония не смогла отследить траекторию выпущенной НАТО ракеты
"Дело не в деньгах": Лайма Вайкуле назвала условие выступления в Крыму
В России появятся государственные няни
Турция перестанет закупать электронику у США
Полностью восстановить убранство сожженной в Карелии церкви невозможно, уверены эксперты
Роспотребнадзор не хочет возвращать пиво на стадионы
Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами
Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме
Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства
Ученые нашли новый способ борьбы с раком