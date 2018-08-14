Любовница мужа Ани Лорак: «Я уже давно его знаю. Но видимся не часто»

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-14T14:47:01+03:00

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Муж Ани Лорак изменяет ей с киевской тусовщицей, пока сама певица вкалывает на гастролях – эту новость на прошлой неделе обсуждали все российские СМИ. Еще бы! В то время, пока сама звезда признавалась, что очень устала от гастрольного графика, и ее буквально качает от усталости, в сети появилось видео, где ее супруг Мурат Налчаджиоглу зажигает в караоке вместе с высокой брюнеткой.

Пара недвусмысленно вела себя по отношению друг к другу, давая окружающим понять: между ними явно что-то большее, нежели просто дружба. Позже выяснилось, что имя красавицы- разлучницы: Яна Беляева, владелец бутика одежды и любительница красивой жизни. Однако, когда журналисты обратились к девушке за комментариями, она отвечать отказалась. Но спустя время все же решила высказаться.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. — Прим. ред.) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании», — рассказала модель.

Беляева высказалась и по поводу видео, на котором запечатлена она и Мурат в караоке-клубе. Модель стала отрицать, что на ролике с Налчаджиоглу находится именно она. «Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно», — добавила Яна.

Тем временем, поклонники Лорак уверены, что певица несмотря на душевную боль, старается смотреть на все происходящее в своей жизни по-философски. «За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям, я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна», — написала Ани в своем микроблоге.

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