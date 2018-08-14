Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Омской области

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-14T13:32:08+03:00

С 17 по 20 августа жители Омска, Калачинска, Исилькуля и Кормиловки смогут пройти бесплатно анонимное обследование на ВИЧ

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Омская область станет уже 14 регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс - тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

С 17 по 20 августа в мобильных пунктах тестирования (МПТ) будет проводиться бесплатное анонимное тестирование в 4 городах Омской области. Жители Омска, Калачинска, Исилькуля, Кормиловки увидят на своих улицах и площадях МПТ - автомобили белого цвета с широкой красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Визуальные ориентиры привлекут внимание местных жителей, которые в обычной жизни не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД. МПТ будут расположены в оживленных местах: в парках, на городских площадях, возле торговых центров, что позволит значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ.

Повысить уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции помогут специалисты БУЗ ОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», которые в МПТ будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

На торжественном мероприятии, которое состоится в Омске 20 августа, по адресу: ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2 (Площадь у комплекса «Континент») с 10:00 до 12:00, будут подведены итоги тестирования в Омской области. На мероприятии состоится передача флага региона как символа акции организаторам. Следующим регионом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет Тюмень.

Где и когда пройти тестирование на ВИЧ в Омской области:

• г. Исилькуль - 17 августа

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Исилькуль, Ул. Пушкина, 30 (Площадь им.Жукова у Дома культуры).

• г. Омск – 18-19 августа

18 августа

Время: 10:00 – 18:00

Адрес: г. Омск, пр.Мира, д.19. (Парковка у Киноцентра «Кристалл»).

Вечернее тестирование

Время: 22:00 – 24:00

Адрес: г.Омск, пр.Мира, д.19. (Парковка у Киноцентра «Кристалл»).

19 августа

Время: 10:00 – 18:00

Адрес: г. Омск, ул.70 лет Октября, д.25 к. 2 (Парковка у Комплекса «Континент»).

• пгт. Кормиловка - 18 августа

Время: 11:00 – 17:00

Адрес: пгт.Кормиловка, ул. Ленина, 20 (Центральная площадь).

• г. Калачинск - 19 августа

Время: 11:00 – 17:00

Адрес: г.Калачинск, Мотодром.

СПРАВКА

Открытие акции Минздрава России, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось в Петропавловске-Камчатском 12 июня и завершится акция в Калининграде 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.