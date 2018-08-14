В России предлагают ввести единую цену на школьную форму

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-14T13:54:06+03:00

Предполагается, что для учеников младших классов форма будет стоить 3 тысячи рублей, а для старшеклассников - 4 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал о том, как это можно реализовать

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Стоимость школьной формы в России может быть унифицирована. Об этой инициативе в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал ее автор, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Предполагается, что для учеников младших классов форма будет стоить 3 тысячи рублей, а для старшеклассников - 4 тысячи рублей. Что же касается слабозащищенных слоев населения, для них будет разработан отдельный подход.

- Малоимущим и неполным семьям форму нужно сделать бесплатной. Если они нуждаются, они пишут заявление. Здесь должны поработать все заинтересованные министерства, включая и минпромторг, и министерство просвещения и минтруда.

По мнению Бориса Чернышова, создание унифицированной формы возможно запустить на двух отечественных фабриках «Сударь» и «Трувор». В дальнейшем возможно включение в систему производства и других конкурентоспособных российских фабрик.

- Я видел, какие мощности у этих фабрик. Они готовы работать в этом направлении, если будет интерес у государства и определенные льготы по компенсации затрат. У них свои производства тканей – хлопка и шерсти. А для нас крайне важно, чтобы итоговый продукт был качественным, чтобы его хватало не на 1-2 месяца, а минимум на школьный год. Не важно, сколько в итоге будет таких фабрик, главное, чтобы они смогли держать цену и качество. Создавать интересные, стильные, красивые, качественные, классные, говоря терминологией молодежи, вещи, которые будут хотеть носить. Если все условия будут соблюдены, я думаю, что получится очень интересный продукт.

Борис Чернышов считает, что мощностей этих фабрик хватит, чтобы обеспечить школьной формой все российские общеобразовательные учебные заведения: школы, лицеи, колледжи.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

У данной идеи есть и обратная сторона медали. Так глава Национального родительского комитета, многодетная мама Ирина Волынец считает, что эта инициатива трудновыполнима.

- Вряд ли сегодня российские производители смогут покрыть всю потребность в производстве школьной формы. Потому что у нас достаточно много школьников и, к сожалению, не так много фабрик, которые эту форму производят. Многие родители покупают форму китайского производства, она стоит даже дешевле, чем 3 тысячи рублей. Тут мы вряд ли сможем заставить малоимущих родителей покупать форму каких-то определенных марок.

По мнению Ирины существует много нюансов, связанных именно с требованиями к школьной форме. Именно из-за этого невозможно подвести все под одну гребенку.

- Многие школы устанавливают сами свои требования по форме. Где-то это черный цвет, где-то синий, есть частные школы, в которых вообще есть собственные мастерские, собственные фабрики, которые пошивают эту форму. Кто-то берет форму по индивидуальному заказу. Это нужно, например, если ребенок имеет нестандартную фигуру либо он аллергик, и ему нельзя носить магазинную форму. К школьной форме есть определенные требования, согласно которым допустимо содержание синтетики. Она нужна для того, чтобы одежда не мялась и быстро не выходила из строя. Если у ребенка аллергия, то он может носить, например, только хлопок, а если это зимнее время года, то только шерсть, и то если у него нет на нее аллергии.

Ирина Волынец считает, что поддержка отечественного производителя и стремление помочь родителям сэкономить похвальны. Однако подобные инициативы приведут к «большему злоупотреблению и к махинациям со стороны тех служб, ведомств, которые этот вопрос регулируют».

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