Рубль отыграл часть потерь: Три причины, почему доллар и евро пошли на снижение

СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-14T21:01:29+03:00

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Вот и все. Никакой паники на валютных рынках не случилось. После нескольких дней роста доллар и евро откатились назад. К концу торгового дня во вторник за «американца» давали 66,5 рубля (хотя было 68), а за евро - 75,5 (хотя было почти 78). Что будет дальше? Эксперты в один голос говорят: либо рубль еще укрепится, либо останется на месте. Поводов для девальвации больше не осталось. По крайней мере, до сентября. Вот три причины, почему рубль окреп.

1. Большие резервы

- В целом российский рубль является одной из самых обеспеченных валют в мире. Резервы правительства растут. Торговый баланс положительный (то есть разница между экспортом и импортом. - Ред.), - говорит Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». - На текущий момент мы не ожидаем ослабления рубля выше 70 - 73 за доллар. К тому же на этих рубежах можно ожидать активного противодействия ЦБ.

Бюджет в этом году будет с профицитом. Ситуация на сырьевых рынках лучше, чем мы ожидали. В международных резервах Центробанка лежит $460 млрд, а в Фонде национального благосостояния - почти 5 трлн руб. Запас прочности хороший.

2. Действия ЦБ

Кстати, именно Центробанк приложил руку к стабилизации курса. Нет, речь не о валютных интервенциях. На них давно наложен запрет. ЦБ просто на время перестал покупать валюту для Минфина, который продолжает складировать лишние деньги в Фонд национального благосостояния. В итоге спрос на доллары упал, курс перестал расти. Продавать валюту из международных резервов (как это бывало раньше) не пришлось.

3. Дорогая нефть

Нефть сейчас находится на очень высоком уровне ($74 за баррель) и продолжает расти. Цены пошли вверх на сообщениях о том, что в Саудовской Аравии немного упадет добыча. И хотя до майских рекордов (когда баррель достигал $80) пока далеко, нашу страну такая цена вполне устраивает.

- Цена на нефть в августе 2018 года более чем в полтора раза выше в рублях, чем год назад. На этом фоне сложно ожидать большой активности от спекулянтов, - говорит Андрей Кочетков.

- Пока нефть дорогая, ничего плохого не случится. Но в будущем все будет зависеть от санкций, - заявил в эфире радио «КП» (97.2 FM в Москве) кандидат экономических наук Александр Разуваев.

- С учетом текущих цен на нефть потенциал дальнейшего падения рубля сильно ограничен. Мы ожидаем некоторого ослабления санкционной риторики осенью, что может способствовать определенному укреплению курса при стабильных ценах на нефть, - считает Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делать долгосрочный прогноз ни один из экспертов сейчас не решается. На курс российской валюты влияет слишком много факторов. И, к сожалению, большинство из них внешние. Если санкции против нас будут такими жесткими, как их декларируют, котировки и рубля, и российских акций могут сильно просесть. Поэтому для самоуспокоения часть сбережений можно все-таки перевести в валюту. Тем более что ее теперь можно купить по более выгодному курсу, чем два дня назад.

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