«Самые тяжелые из когда-либо введенных»: конгресс США рассмотрит законопроект о новых антироссийских санкциях

СЕГОДНЯ 18:23 2018-08-14T18:34:35+03:00

В Конгресс США внесен законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который грозит обернуться новыми санкциями в отношении России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник в базе Конгресса США появился законопроект S.3336 «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», внесенный пятью конгрессменами от обеих партий.

Один из авторов - республиканец Линдси Грэм - уже пообещал, что эти меры должны стать «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

Линдси Грэм грозит России новыми санкциями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект, в частности, предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», «олигархов и государственных предприятий», их применение в отношении российского суверенного долга. Под ним конгрессмены понимают, к примеру, не только облигации Федерального Казначейства или Банка России, а любой другой финансовый инструмент сроком более 14 дней, выпущенный Сбербанком, Внешэкономбанком, ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, Банком Москвы и Промсвязьбанком.

Прописан там и запрет на выдачу лицензий американским гражданам «на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в России».

Если законопроект примет Конгресс, а затем подпишет и глава государства, то этот вариант санкций вступит в силу спустя два месяца.

КТО И КАК ПРИНИМАЕТ САНКЦИИ

«Даже вето Трампа смогут преодолеть»

Виктор ОЛЕВИЧ, ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист:

- Процесс запуска санкций может начаться как в органах исполнительной власти (то есть от президента США), так и в законодательной ветви - в Конгрессе. Президент ни в одном из случаев не может доминировать. Если законопроект исходит от главы государства, он должен утвердиться в Конгрессе, и вот тут дело может застопориться. Затем президент его подписывает и законопроект превращается в закон. Если же санкции предлагают ввести на уровне Конгресса, и большинство проголосует «за», то даже право вето, которым обладает президент, может быть преодолено. В отношении России в Соединенных Штатах существует двухпартийный консенсус о необходимости использования санкций. Там убеждены, что эта мера нужна для давления на Москву и нанесения максимального ущерба для ее экономики.

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