Правила жизни Эдуарда Успенского

СЕГОДНЯ 00:11 2018-08-15T00:30:00+03:00

14 августа августа не стало знаменитого детского писателя. Мы собрали его важные цитаты, его правила жизни

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ПРО ПИСАТЕЛЬСТВО

Детская книжка должна быть динамичной.

Писать детские книжки - занятие серьезное.

В моих книгах есть «витамин жизни».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664376" frameborder="0"></iframe> Лучшие мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

Имя детскому писателю делают родители. Им должно быть так же смешно и интересно, как и их детям.

ПРО УЧЕНИЕ

В любом деле сталкиваешься с тем, что учишь двадцать человек, а из них остается потом три-четыре талантливых, остальные разбредаются.

ПРО ПЛАНИРОВАНИЕ

Дело в том, что я сам никогда ничего не планирую. Как-то все само приходит или в издательстве дают интересное задание.

ПРО ЧЕБУРАШКУ

Почему дети любят Чебурашку? Потому что рядом с ним ребенок себя чувствует сильным, потому что его надо защищать.

Я стараюсь, чтобы мои истории звучали современно и сюжет был смешной. Добряк Чебурашка даже пистолет в одном эпизоде выхватывает, чтобы защититься от похитителей.

Имя детскому писателю делают родители. Им должно быть так же смешно и интересно, как и их детям.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО КАРЛСОНА

Астрид Линдгрен вообще была очень хулиганистой писательницей, и в шведском тексте это четко прослеживается. Я постарался раскрыть те моменты, которые наши переводчики не донесли.

ПРО ОТДЫХ

Я не люблю отдыхать вообще. Только иногда зимой катаюсь на горных лыжах.

ПРО МУЛЬТИКИ

Самое страшное то, что в тех же американских мультиках действует зло непобедимое, а зло должно быть конечным.

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