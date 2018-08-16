Имущество Ромы Жукова оценили в 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 02:18 2018-08-16T01:17:49+03:00

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В одном из прошлых номеров еженедельника мы писали о том, что 51-летний исполнитель хита 90-х «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков внезапно бросил жену и детей (а их у него аж шестеро) и укатил с любовницей в Сочи. Жена артиста Елена рассказала в интервью «КП», что долгие годы терпела побои и пьянство мужа. Терпела бы, быть может, и дальше, но Жуков сам выпорхнул из семейного гнезда.

- Я бы сама не решилась на разрыв брака. Мы венчанные, и у нас шестеро детей, - делится с «КП» жена Жукова. - Я терпела. Верила, что изменится. Любила и надеялась. Ну и, наконец, жалела. У Ромы каждый год депреcсия из-за угасающей популярности. Все это сопровождается алкоголем. Он может и детей бить, и на людей кидаться.

В Лазаревском (пригород Сочи) певец год назад открыл бизнес - кафе и небольшой отель.

Но, по наблюдениям Елены Жуковой, дела там идут не очень успешно. Муж втайне от Елены продал машину. В ответ жена Жукова наняла юриста и арестовала недвижимость и счета.

По словам адвоката Жуковой Романа Лоторева, речь идет о двух квартирах в Москве (2-комнатная и однокомнатная на улице Большая Тульская) и трехэтажном таунхаусе (450 квадратных метров) на Рублевке.

- Все это оценивается в серьезную сумму - 100 миллионов рублей. Ведь Елене пришлось арестовать не только недвижимость, но и банковские счета Жукова, и его бизнес в пригороде Сочи, - добавляет помощник Жуковой Иван Акимов.

- Елена пока не подала на развод. Но на случай грядущего раздела имущества решила себя обезопасить, чтобы недвижимость до этого момента не была реализована Жуковым, - объясняет юрист жены артиста.

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51-летний исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» слыл примерным семьянином. У Ромы Жукова и Елены многодетная семья. Жизнь пары не особо привлекала внимание, пока в 2012 году на детской площадке под качелями не погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Жена Ромы Жукова тогда была беременна, ждала очередного ребенка... Казалось, горе еще больше сплотило семью Жукова. Поэтому публичное заявление певца об уходе от жены ошеломило его поклонников. (подробности)