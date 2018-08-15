Земфира об отношениях с Ренатой Литвиновой: У неё есть мужчина, отец ее дочери, не выдумывайте того, чего нет

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-15T15:16:30+03:00

На вопрос об отношениях с Ренатой Земфира попросила фанатов не придумывать Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Земфира иногда любит «ходить в народ», общаться с людьми, которым интересна она и ее творчество. Поначалу это было в формате «земчата», но когда фанаты начали уж слишком наседать и флудить, лавочка была прикрыта. Иногда общение регламентированно (как, например, общение в ВК), иногда спонтанно. Так случилось и прошлой ночью. Певица опубликовала пост, в котором рассказала о прошлом лете. А чуть позже пришла в комментарии к нему, и почти всю ночь отвечала на вопросы поклонников. Повод - да просто бессонница. Мы скомпилировали ответы Земфиры из переписки, чтобы дать примерное представление, о чем же шла речь.

На вопрос об отношениях с Ренатой (поклонники начали говорить, что их связь - это любовный союз,а не творческий):

- Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает... Рената — мое все. Меня не было бы без нее.

Девушка спросила, как можно стать ее музыкантом:

- Никак. Вы женщина. женщина. Не встречала талантливых женщин. Ну, кроме себя». Другие талантливые артистки «есть, конечно. Имена называть не буду. Но женский вокал не люблю. И себя не люблю». А что касается Литвиновой, то«Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант.

Почему больше не хочет давать гастроли:

- Потому что я устала петь. Я люблю сцену и могу сделать из своих песен что угодно. Но я не хочу петь для того, чтобы зарабатывать деньги. Я хочу творить. Вот такое простое и сложное желание. Так же она призналась, что сейчас пишет полноценный альбом. Но сделает с Гошей Рубчинским кое-то «больше чем мерч» (одежду с символикой артиста).

Про кинематограф:

Земфира призналась, что ей очень понравился фильм «Зови меня своим именем» и заметила, что очень любит творчество Кирилла Серебренникова. А вот Веру Полозкову не очень - «Никак. Скучно».

В свете скандала с певицей Гречкой о некрасивых людях:

- Ничего вы не понимаете. Я не люблю некрасивых. Это же так просто, нет? Мне неинтересно ваше неодобрение. Мне важно собственное ощущение.

На вопрос, а кто же, по ее мнению выглядит хорошо, она ответила:

- Красивые вокруг меня, слава небесам.

Когда у певицы решили узнать, а считает ли она себя красивой, Земфира ответила:

-Очень.

На вопрос «каково быть богом»:

- Не очень, быстро отпускает.

Говорили и про ее творчество. На данный момент Земфира считает «Вендетту» своим лучшим альбомом. А лучший концерт был в Сочи на LiveFest-е. Ответила она и про критические отзывы о новой программе, которую она показывала последние три месяца: «Так много критики было этим летом, как никогда. Между тем я очень долго и тщательно собирала программу. Если честно, не въехала, почему столько ора - не то, не так. Такое было с альбомом «Спасибо». Наверное, я тоже могу ошибаться. Но я никогда не халтурю, Никогда. Я пробую, возможно переоцениваю себя, но всегда стараюсь. Простите, если вам показалось это плохим».

А вот про спорт в этот раз было немного вопросов. Если выбирать между Роналду и Месси, то певица выбрала второго футболиста.

Отвечая, кто ей ближе, Вячеслав Бутусов или Илья Лагутенко, ответила: «Лагута». А про джаз сказала «Терпеть не могу».

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