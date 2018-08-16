Захар Прилепин - о попадании в очередной «черный список» Украины: «Чему тут удивляться?»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-16T14:47:05+03:00

А в главной базе угроз нацбезопасности Украины «Миротворец» Прилепин «прописался» еще в 2014 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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А вы как думали? В трудном и тернистом деле культурной самоизоляции не должно быть простоев. И подключаться к этой благородной миссии должны все уважающие себя ведомства страны. В нынешней Украине, будь то СБУ, МВД или Министерство ЖКХ, считается правилом хорошего тона иметь свой черный списочек врагов народа. У Министерства культуры в нем целых 138 фамилий. В четверг его пополнили сразу три российских писателя - Александр Тамоников, Александр Широкорад и Захар Прилепин. На месте последнего я бы обиделся, что только сейчас. Ведь главной базе угроз нацбезопасности Украины «Миротворец» он «прописался» еще в 2014 году. Еще до того, как это стало модным трендом.

- По мне СБУ еще два года назад возбудила дело по терроризму и экстремизму. Чему тут удивляться? - прокомментировал Радио «Комсомольская правда» Захар Прилепин. - Списки эти - единственный способ их развлечения и поддержки национального самосознания в том виде, в каком они себе его представляют. Ну, зато ребята, которые их составляют, читают хорошие книжки.

Список Минкульта, к слову, местами напоминает плейлист какого-нибудь корпоратива. Тут вам и Надежда Бабкина, и Александр Буйнов, и Лариса Долина, и Григорий Лепс, и даже Сигал с Департье. Но нет, это не эстрадный фестиваль, а настоящая (то есть оформленная по закону) угроза национальной безопасности страны. И если с Прилепиным - все понятно, он воевал против Киева с оружием в руках, то чем украинской самостийности угрожал, к примеру, Сергей Пенкин, боюсь предположить.

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