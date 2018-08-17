Бывший муж Ани Лорак посоветовал певице «пойти на мировую»

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-17T15:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С первым гражданским мужем – Юрием Фалесой Ани Лорак прожила 13 лет. И несмотря на то, что после расставания пара почти не общается, продюсер сильно переживает по поводу ситуации, которая сейчас сложилась в семье звезды. Напомним, недавно Мурата Налчаджиоглу, нынешнего супруга артистки, засняли с предполагаемой любовницей. И якобы это были не единственные отношения турецкого бизнесмена на стороне. Ани скандал все это время никак не комментирует, но обручальное кольцо сняла. Муж Лорак недавно публично покаялся перед публикой, заявив, что никто не должен его судить, поскольку не знает всех обстоятельств. Фалёса же уверен, что певице надо простить неверного мужа. Все-таки у них подрастает общий ребенок.

«Я не слежу за их с Муратом отношениями. Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок», — говорит продюсер.

Фалёса также рассказал журналистам, что уже много лет не общается с бывшей женой. Но, если она к нему обратится, то он готов ей помочь во всем. Он давно забыл старые обиды. «Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться», — цитирует его «Собеседник».

Напомним, что семейная жизнь Лорак с продюсером продлилась 13 лет. Расставание произошло по инициативе Ани. В 2009 году популярная певица вышла замуж за Мурата, с которым познакомилась в Турции, а через два года у пары родилась дочка София.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж Ани Лорак, которому она подарила бизнес, снимал киевской тусовщице квартиру для свиданий

Чем больше подробностей вскрывается о супружеской жизни Ани Лорак, тем интересней. Более того, поклонники искренне сочувствуют певице, которая, несмотря на свое благородство, оказалось в такой неоднозначной ситуации. Дело в том, что в минувшие выходные папарацци засняли супруга звезды Мурата Налчаджиоглу в киевском караоке, где он с кальяоном и вином весело проводил вечер с владельцем бутика одежды Яной Беляевой. В то время, пока супруга работала на фестивале «Жара», а в перерыве признавалась журналистам, что чуть ли не падает в обморок от переутомления. (подробности)