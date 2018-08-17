2018-08-17T20:48:25+03:00
Звезды

Стало известно, с кем Влад Соколовский изменял Рите Дакоте

Это, действительно, была приятельница «фабрикантки»
Ольга АНТОНОВА
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Влад Соколовский и Рита Дакота перед церемонией вручения XV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017". ФОТО Артем Геодакян/ТАССВлад Соколовский и Рита Дакота перед церемонией вручения XV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017". ФОТО Артем Геодакян/ТАСС
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Пожалуй, со временем развода Бузовой не было такой громкого скандала, как новость об изменах в казалось бы идеальной семье Влада Соколовского и Риты Дакоты. «Фабрикантка» сама рассказала о том, что муж периодически ходил на сторону и что многие из его увлечений были вхожи к ним в дом. А это осознавать вдвойне горько. И пока большинство поклонников гадают имена этих девушек, друзья Дакоты в комментариях к ее постам называют конкретные фамилии.

Накануне Дакота опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает после разрыва с бывшим возлюбленным, и один из пользователей написал в комментариях: «Пускай эта су** Энриске в аду сгорит! Бумеранг не заставит себя ждать! Двигайся только вперед» (Энриске — по названию профиля @enrickie).

И вот, что ответила Рита на эти слова: «Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата. Дело не в ней, кроме нее были десятки, десяяяяяятки женщин..».

Рита Дакота "не желает зла" сопернице.

Рита Дакота "не желает зла" сопернице.

Юлия Железнякова (@enrickie) — Instagram-блогер из Москвы: она путешествует, занимается спортом, делится с подписчиками секретами красоты и еще она очень похожа на Дакоту. Вы только сравните: блондинка с татуировками и очень схожими чертами лица! На странице предполагаемой разлучницы уже посыпались обвинения, что она своим поведением разрушила счастливую семью. Смеем предположить, что девушка вскоре закроет свой аккаунт от возможности комментировать посты. А тем временем, сам Соколовский продолжает хранить молчание. Зато его отец на днях написал эмоциональный пост, который посвятил бывшей невестке, где косвенно попытался попросить у нее прощения.

Юлия Железнякова (@enrickie) — Instagram-блогер из Москвы.

Юлия Железнякова (@enrickie) — Instagram-блогер из Москвы.

Напомним, Влад и Рита познакомились на «Фабрике звезд», а спустя три года отношений узаконили их. Еще спустя два года они стали родителями дочки Мии.

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Мы решили поговорить с Екатериной Гордон, чья юридическая компания «Гордон и сыновья» сейчас представляет дела 28-летней певицы:

- Рита хочет максимально мирно решить эту ситуацию, и по-честному. При разводе делится все пополам. И даже если она докажет, что большую часть денег в недвижимость вложила она, все равно 50 процентов могут отсудить супругу. Мы сейчас ведем переговоры с той стороной, у нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, на алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства. (подробности)

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