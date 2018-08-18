Кофи Аннан всегда злил США

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-18T16:29:20+03:00

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В девяностые годы сценаристы Голливуда любили изображать будущих президентов земшара – черными или смуглыми, чтобы подчеркнуть экуменистический характер будущего мира. Таким был правитель Земли в фильме «Пятый элемент», таким был главный бунтовщик в «Матрице».

Кофи Аннан, генсек ООН, скончавшийся вчера в Швейцарии в почтенном возрасте, был не то источником, не то следствием работы сценаристов. Не берусь судить, учатся ли сценаристы политиков у киношников, или наоборот.

Он был человеком достойным и неконфликтным. Сумел поладить с американцами, да и с другими ладил, и дожил до почтенных седин. А годы были сложные, 1996-2006, годы, когда США правили миром, а Россия зализывала раны, причиненные правлением Горбачева и Ельцина.

В 2003 году Кофи Аннан поддержал лидеров России, Франции и Германии, резко выступая против американского вторжения в Ирак. Это был критический год, когда США требовали от ООН узаконить их вторжение. Но Кофи Аннан не смирился, не согласился и возглавил мировое сопротивление наглой вылазке Джорджа Буша-младшего. «Существование ООН лишено смысла», - ответил ему Буш, но ООН существует и поныне, хотя и сейчас в США стараются добиться покорности от этой главной международной организации.

Кофи Аннан выступал против вторжения в Ирак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кофи Аннан вырос в семье племенных вождей на Золотом Берегу, как тогда называлась Гана; он учился в США и в Швейцарии, и многие годы проработал в системе ООН. Его предшественником был Бутрус Бутрус Гали, египетский христианин, который вызвал ярость США и был вынужден уйти в отставку. Но Аннан, хотя старался не конфликтовать, не просто поддакивал тогдашнему гегемону.

Во время конфликта в Югославии Кофи Аннан настаивал на незаконности бомбардировок этой страны силами НАТО. Только ООН имеет право решить о применении силы, а ООН не решила бомбить Белград, говорил он. Впрочем, только Россия и Китай выступали против этого зверского нападения. Когда Россия выдвинула проект резолюции, осуждающей бомбежки, только Китай (и Намибия) ее поддержали. Поэтому Аннан лавировал, стараясь придерживаться консенсуса.

Когда Запад запустил небылицу о резне в Сребренице, Аннан не опровергал, но и не слал свои миротворческие войска. В целом он старался оставаться вне схватки, поддерживая только то, что поддерживали все.

Многие были возмущены его тактикой невмешательства. Когда в Руанде вспыхнула гражданская война, и Запад назвал ее «геноцидом», Кофи Аннан не вмешивался. У него были солдаты, но он их не посылал. Запад его осудил, но сегодня мы понимаем, что этот сын Африки лучше разбирался в происходящем, чем многие европейцы.

Он вывел войска ООН из Сомали. Эту несчастную страну раздраконили Соединенные Штаты, послали туда своих солдат, но довольно быстро ушли, когда местные боевики стали их убивать и таскать их трупы за своими джипами. Аннан ввел войска, чтобы позволить американцам уйти, но не стал там задерживаться, понимая, что там слишком опасно.

Сын вождя и ведущий дипломат, он был женат на шведке знатного рода, стал лауреатом Нобелевской премии мира, а в последние годы был главой Совета Старейшин – объединения старых и очень заслуженных государственных деятелей.

ИНТЕРВЬЮ

Кофи Аннан – «КП»: Вторжение войск в Ирак разделило мир

В 2010 году Аннан, занимавший тогда должность спецпосланника ООН и Лиги Арабских Государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта, дал интервью нашему корреспонденту, и наиболее важные моменты из стенограммы разговора «КП» публикует сегодня (подробности)