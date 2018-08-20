Оксана Акиньшина – Сергею Шнурову: «Ну все, твоя»

СЕГОДНЯ 02:30 2018-08-20T02:41:22+03:00

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Развод Оксаны Акиньшиной породил массу слухов и домыслов, и главный вопрос: актриса ушла от мужа из-за Сергея Шнурова? Все участники треугольника хранят молчание и не комментируют ситуацию. Однако внимательные интернет-пользователи обнаружили доказательство того, что флирт Акиньшиной и Шнура – не просто жонглирование словами в соцсетях, а нечто большее. Под одним из постов Шнурова (музыкант в Инстаграме опубликовал свой черно-белый портрет) Оксана накануне развода написала: «Ну все, твоя»… Фолловеры Шнура и Акиньшиной уверены: это явное доказательство того, что старая любовь не ржавеет, и лидер группы «Ленингард», также недавно расторгнувший брак, воссоединится со своей бывшей подругой.

Оксана накануне развода написала: «Ну все, твоя»…

Новость о том, что Оксана Акиньшина разводится с мужем, продюсером Арчилом Геловани, после шести лет брака не стала неожиданностью для поклонников актрисы. Первые «звоночки» прозвенели весной, когда актриса дала интервью одному из глянцевых журналов. Акиньшина рассказала, как невыносимо скучно она прожила весь минувший год: 31-летняя звезда экрана поселилась в Швейцарии и каждое утро водила сына Костю в элитную частную школу. Мол, каждый день – как «день сурка». Далее Оксана рассказала о послеродовой депрессии, которая накрыла ее, когда на свет появилась ее дочь Эмма (девочке сейчас полтора года). При этом актриса обмолвилась, что не знает, сможет ли она дальше жить такой жизнью. И философски заметила, что муж – величина непостоянная: сегодня он есть, а завтра его нет.

А затем в Инстаграме актрисы одна за одной начали появляться фотографии с бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым: Оксана нежно склонила голову на плечо музыканта, Оксана целует Шнура в щеку, Оксана веселится на концерте группы «Ленинград»… Уже тогда было очевидно, что семейная лодка Акиньшиной пошла ко дну – редко какой муж будет терпеть подобные нежности своей благоверной с экс-любовником. Как говорят люди из окружения актрисы, Акиньшина и Арчил Геловани не живут вместе с весны этого года – этим и объясняется смелое интервью Оксаны, ставшее фактически последним гвоздем в крышку гроба ее отношений с мужем.

Сообщив в Инстаграме о разводе, Оксана собрала детей и улетела отдыхать в Грецию. На фото - с дочкой Эммой. Фото: Инстаграм.

Тем временем Акиньшина, похоже, полна светлых планов на будущее. Сообщив в Инстаграме о разводе, Оксана собрала детей и улетела отдыхать в Грецию.

- Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые. Думайте только о том, что хорошо для вас, - посоветовала Акиньшина поклонницам.