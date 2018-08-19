Что ж, теперь отпуск отменять? Объявив о разводе, Оксана Акиньшина собрала детей и улетела на море

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-19T19:04:23+03:00

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Еще вчера пара Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани казалось абсолютно счастливой. Режиссер и актрис последний год жили в Швейцарии, и вернулась в Москву звезда фильма «Сестры» ради нового проекта. Потом в сети пошли совместные снимки с бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым. Заговорили о возобновлении старого романа, а тут еще Оксана подлила масла в огонь – заявив, что она разводиться. Но это, мол, не повод вешать нос. А уже сегодня, актриса опубликовала фото счастливой себя, вместе с детьми, купающейся в Греции. Отпуск был спланирован еще заранее и откладывать его из-за проблем в личной жизни Акиньшина не стала.

«Муж сегодня есть, а завтра нет. Это такая единица, мне кажется, непостоянная такая, — рассказывала недавно Оксана в интервью OK. — Я знаю, что у меня есть дети, за которых я несу ответственность. С уходом мужа из моей жизни в принципе ничего не поменяется. А с уходом детей, не дай бог, моя жизнь разрушится...»

Актриса делится в инстаграме фото с морского побережья. На одном из них Оксана, являющаяся многодетной мамой, позирует в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. А на другом артистка показала своих подросших детей. Своего старшего сына Филиппа (от брака с Дмитрием Литвиновым) Акиньшина показывает очень редко.