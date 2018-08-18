«Совпадение - не думаем»: После Шнура о разводе сообщила и его бывшая, актриса Оксана Акиньшина

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-18T13:58:24+03:00

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«Заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет». Ну других слов у нас просто нет. Теперь красавица - блондинка Оксана Акиньшина объявила о своём разводе. Вот что она написала сегодня утром в своём Инстаграме: «Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!! Поэтому сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь, все пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям!! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие,нужные, важные и любимые!! Думайте только о том, что хорошо для Вас!».

akinshok2013 Оксана Акиньшина сообщила своим подписчикам о разводе.

В комментариях у 31-летней Оксаны сплошное единодушие: «старая любовь не ржавеет». После того, как ее бывший парень, Сергей Шнуров объявил о разводе, Акиньшина начала с ним видеться чаще, чем за все годы с момента их разрыва. Сначала парочка разместила в соцсетях совместное фото. Затем актриса прокомментировала его статус про участие в забеге «Белые ночи»: «Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом». И вот она уже на «законном» месте Матильды на сцене вместе с «Ленинградом», снимая происходящее на телефон. На что Шнуров ответил бывшей пассии недвусмысленным: «Дома поговорим».

Оксана и Сергей. 2004-й год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Оксану понять можно в случае, если действительно она ушла от мужа из-за лидера «Ленинграда». В 2004-м году, когда они начали встречаться, Акиньшиной было 15 лет. В те времена Шнуров постоянно пил, плохо выглядел и жил в грязи. Тогда юная Оксана не смогла выдержать «запойную жизнь» и ушла. А сейчас Сергей стал одним из самых завидных холостяков - ухоженный, богатый, желанный женщинами, хорошо одет. Оксана за это время была с самыми разными мужчинами. Успела повстречаться с певцом Алексеем Воробьевым. От Дмитрия Литвинова в 2009-м году родила сына Филиппа. От продюсера Арчила Геловани - сына Константина и дочь Эми. Отношения со вторым мужем начались в 2012-м году и закончились через Инстаграм, как мы смогли сегодня убедиться.

Замуж за Арчила Геловани Акиньшина вышла 6 лет назад.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы даже не сомневаемся, что сейчас парочка начнёт «хайповать», чтобы заинтригованный народ гадал, встречаются Оксана и Сергей или же нет. Это, конечно, расстроит тех пассий Шнурова, которые уже, потеряв голову, начали вывешивать совместные фотографии в Инстаграм, раскатав пухлые губы. Но, как говорил сам Сергей - «снова живы для наживы».

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