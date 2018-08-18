2018-08-18T15:07:24+03:00
Звезды

Дмитрий Песков воссоединился с бывшей женой

Муж Татьяны Навки продемонстрировал семейную идиллию с экс-супругой Екатериной [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Фотографией бывших супругов Дмитрия Пескова и Екатерины Солоцинской поделился в соцсетях их сын Мика. Фото: Инстаграм.Фотографией бывших супругов Дмитрия Пескова и Екатерины Солоцинской поделился в соцсетях их сын Мика. Фото: Инстаграм.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развелся с Екатериной Солоцинской в 2012 году, однако паре удалось сохранить дружеские отношения. На днях экс-супруги воссоединились ради семейного торжества. В Инстаграме 39-летней Екатерины появился неожиданный снимок, на котором она позирует рядом с бывшим мужем и своими родителями. Дмитрий Песков приехал поздравить с 65-летием бывшую тещу Галину Николаевну - бабушку его троих детей.

Семейный праздник, собравший всю семью за праздничным столом, отмечали в ресторане. На еще одной фотографии, появившейся в соцсетях, Екатерина сидит за столом рядом с Дмитрием Песковым: очевидно, что между ними царят теплые отношения, без напряженности и обид. Снимком мамы и папы поделился в Инстаграме сын Пескова Мика. Примечательно, что на семейном торжестве присуствовал и нынешний спутник жизни Екатерины Андрей Григорьев. Судя по всему, бывший муж Солоцинской Дмитрий Песков и ее новый возлюбленный поладили между собой.

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Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская с ее родителями Галиной Николаевной и Владимиром Дмитриевичем и сыном Микой. Крайний слева - новый избранник Екатерины Андрей Григорьев.
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Екатерина Солоцинская, дочь кадровых дипломатов, вышла замуж за Дмитрия Пескова в 1994 году, когда ей было всего 18 лет. В этом браке у супругов родилось трое детей: дочь Елизавета (ей 20 лет) и двое сыновей – Мика и Дени.

К слову, Дмитрий Песков только-только вернулся из отпуска, который он провел со своей нынешней женой, фигуристкой Татьяной Навкой. Вместе с парой отдыхали и трое детей Пескова и Екатерины Солоцинской. По случаю того, что Пескову и Навке удалось собрать под одной крышей всех своих отпрысков – от нынешнего и предыдущих браков – они решили запечатлеть этот редкий момент для семейного альбома. Трогательным снимком Татьяна Навка поделилась в Инстаграме. На фото спортсменка и ее супруг стоят рядом со всеми шестью наследниками на берегу моря. По соседству примостилась какая-то птица – как шутливо заметила Навка, «не аист».

- Наша семья и не аист. Такая большая семья, что аисты не прилетают. Очень мне нравится эта фотография! – отметила олимпийская чемпионка.

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Наша семья и не аист
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На снимке Навка и Песков позируют вместе с её дочкой от первого брака Сашей Жулиной, детьми Дмитрия Сергеевича от его первого и второго браков - Миком, Дени, Николаем и Елизаветой, а так же с их общей дочкой, трехлетней Надеждой.

Экс-супруга Дмитрия Пескова тоже счастлива в новых отношениях и не так давно объявила о помолвке, обручившись со своим новым возлюбленным. Весной этого года Екатерина Солоцинская сообщила, что выходит замуж за юриста Андрея Григорьева. Жених Екатерины младше нее на 11 лет, но это не мешает паре жить в гармонии и взаимопонимании. Как рассказывала Екатерина, предложение руки и сердца она получила в Турции, когда они с Андреем летали на воздушном шаре в знаменитой Долине Любви в Каппадокии. Тогда же Солоцинской захотелось полностью покончить с прежней жизнью и радикально сменить имидж: длинноволосая блондинка неожиданно для всех подстриглась под «ноль».

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Наши каникулы в Турции подошли к концу.
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- Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск, - рассказала Екатерина в интервью журналу «Татлер». - Короткая стрижка не являлась решением проблемы. Срезать нужно было под ноль. Не только уставшие локоны, но и весь скопившийся за последние годы негатив. Что и было сделано машинкой с насадкой в 1 см у турецкого барбера в соседней с гостиницей народной парикмахерской за 10 турецких лир, или два евро.

Сейчас Солоцинская и Григорьев выбирают дату свадьбы.

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