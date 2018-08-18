Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-18T17:43:40+03:00

После церемонии президент отправился в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

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В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин станцевал с невестой на свадьбе Карин Кнайсль, главы МИД Австрии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава российского государства прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая выходит замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Путин подарил невесте букет цветов, а в ответ она трижды поцеловала его.

Карин Кнайсль и Вольфганг Мейлингер приехали на свадьбу на карете.Фото: ТАСС

Ранее стало известно, что праздничное торжество Карин Кнайсль пройдет в заведении Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в Южной Штирии. На мероприятии собрались около 100 гостей, среди которых — канцлер Австрии Себастьян Курц. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что после свадьбы Путин отправится в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Путин, прилетевший на свадьбу главы МИД Австрии, вручил ей букет цветов.

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