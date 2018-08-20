День рождения Чебурашки: Национальный символ, найденный в апельсинах

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-20T13:17:44+03:00

Ушедший совсем недавно Эдуард Успенский, сам выбрал дату для официального праздника - 20 августа 1966 года издательство «Детская литература» опубликовало его книгу «Крокодил Гена и его друзья» [видео]

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Хотя дата не круглая, но самое время вспомнить о дне рождения самого известного нелегала, пробравшегося в нашу страну в 1966 году и ставшего ее национальным героем. Аутичный, круглый, меховой, прибывший из теплых стран в ящике из-под апельсинов. Впервые о нем мы узнали из книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Знаменитым нелегалом был, конечно, Чебурашка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664380" frameborder="0"></iframe> Мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

Феномен Чебурашки – в необычайной популярности, завоеванной за кратчайшее время. Этому нелегалу удалось то, чего не достигли ни Колобок, ни Незнайка, ни Мурзилка. Он стал нашим национальным героем, узнаваемым брендом и, по сути, единственным парламентером нашей страны в мультипликации.

А чего в нем такого? Кажется, без чертовщины здесь не обошлось. Вопрос, почему именно он – волнует многих.

В образе Чебурашки совпало все. В первую очередь, конечно, невероятно удачная внешность. В 1966 году, на первых своих портретах в книжке, Чебурашка был совершенно черным, с хвостиком и без знаменитых ушей. Таким увидел его первый художник Валерий Алфеевский. Может, у нашей страны особая атмосфера, ускоряющая процессы эволюции. Буквально через пару лет, к моменту съемок первого мультфильма, Чебурашка европеизировался. Хвост отвалился, совиные глаза стали человечьими, и, по словам мультипликатора Леонида Шварцмана, герой стал «напоминать уже не зверенка, а маленького человеческого детеныша с удивленным и трогательным взглядом». Кстати, имя человеческого детеныша, которого напоминает Чебурашка, тоже известно.

Кукла Чебурашки из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» на выставке киностудии «Союзмультфильм». Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Чтобы герой произведения зажил - нужно изменить его. Так работал мультипликатор Шварцман. Его попугай из 38 попугаев – это Ленин. Все студенты ВГИКа знают, что старуха Шапокляк – это вгиковская преподавательница производственной практики, вредная старушка Саперова, выгонявшая еще Эйзенштейна. Спросите у режиссера Романа Качанова и он с удовольствием расскажет, что главный мультгерой нашей страны - это он и есть. Чебурашка создан по образу Ромы.

Кроме внешности, совпала форма. В процессе работы над игрушкой Чебурашка лишился не только хвоста, но и длинных худых ножек, чтобы было удобнее двигать аниматорам. А потом – приобрел уши (о больших ушах в произведении Успенского, кстати, не было ни слова). Герой приобрел идеальную форму, укладывающуюся в представления художников Возрождения о прекрасном. Как говорил Микеланджело, в скульптуре не должно ничего торчать. Идеальная статуя скатится с горы и не расколется.

Леонид Шварцман на презентации Чебурашки как олимпийского талисмана, 2004 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже сочетание этих двух составляющих дает эффект, наблюдать который мы могли совсем недавно. В «Гараже» завершила работу выставка японского художника Мураками. Каждый, кто побывал на ней видел японскую чебурашку – мистера Доба. До смерти похожий на нашего Чебурашку, японский Доба стал одним из самых узнаваемых образов, мемом японского искусства, визитной карточкой поп-арта.

Любопытно третье совпадение. Это совпадение имени. Невероятно удачное слово «чебурашка», найденное Успенским у Даля, оказалось созвучно с японским «Чиби». «Чиби» - это крошечная, округленная вещь, в анимэ означает особый стиль героев с огромной головой, маленьким телом и детским голосом. В повседневной речи «чиби» превратилось в выражение эмоций. Чиби - тот, кто умиляет. Именно так японцы, уже в 21 веке принявшие Чебурашку за своего героя, называют нашего Чебурашку. Любовь к Чебурашке - не красивость, а реальность. Может быть, потому, что удивительный образ Чиби оказался родственным образу японских божеств. Подобно старинному понятию «гения места»,духи в Японии живут повсюду: в воде, в камнях, деревьях…

И, судя по всему, здесь мы подходим к главному. К сути Чебурашки, к его сверхидее. Как мы помним, больше всего на свете героя занимало его происхождение. Чебурашку считали «непонятно кем», зверек комплексовал по этому поводу и пытался найти себе друзей. Помочь Чебурашке с самоопределением пытались многие. Специалисты давно раскопали, что ушастое существо имеет еврейские корни, поскольку апельсины, в которых перевозили зверька, были израильские, а не Марокканские. (Повесть Успенского была написана в разгар так называемой «апельсиновой сделки», когда СССР в обмен на постройки приобрел у Израиля несколько кораблей апельсинов. В те времена, чтобы не смущать граждан, в порту Одессы на цитрусовые навешивались черные ромбики Maroc).

Но истинная суть кроется не в этом. Происхождение лохматого нелегала один в один идентично появлению принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы. Маленький Филипп попал в Европу в коробке из-под апельсинов, когда его родители бежали из Греции на британском военном корабле. Кроваткой годовалому мальчику служило то, что попалось под руку. Прибавьте к этому особую миловидность Филиппа (при виде которого дамы падали в обморок) и знаменитые виндзорские уши, как родовое отличие. И ирония, в которой никогда не сознается автор, будет понятна.

А уж коли так – тогда, как говорят, карты сошлись и понятно, почему Чебурашка обыграл Мурзилку, казалось бы, очень похожего, такого же круглого и лохматого, но не ставшего национальным героем, зверька. Он – представитель высших сил, в том смысле, в каком представители королевских семей считаются представителями бога на земле. К тому же ушастый аутист не просто бессмысленное существо. Он имеет миссию. Гена и Чебурашка строили некий дом, в котором всем должно быть хорошо. По аналогии с их духами леса, Чебурашка стал духом преобразований, строительства, модернизации, короче, обаятельным и справедливым духом города, заняв место, долгое время остававшееся вакантным.

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