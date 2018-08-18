Из биографии Эдуарда Успенского: Пес Шарик и Чебурашка подрывали идеалы социализма

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-18T01:36:22+03:00

18 августа страна прощается с любимым детским писателям, мы вспомнили малоизвестные факты из биографии Эдуарда Успенского и его личной жизни [видео]

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Мало кто знает, что прежде чем посвятить себя литературе, Успенский получил диплом инженера в Московском авиационном институте и отработал 3,5 года на ракетном заводе.

- Мне хотелось писать сказки для детей, - вспоминал писатель. - Но когда я их куда-нибудь приносил, мне говорили, что все это непедагогично. Такого же мнения была и Агния Барто, отказавшаяся дать мне рекомендацию в Союз писателей.

Вот как о начале своей писательской карьеры рассказывал сам Успенский:

«Я был известным эстрадным автором (писал фельетоны. - Ред.), и мне постоянно звонили с радио: «Дай что-нибудь прочитать!» А я отвечаю, что пишу теперь только детские стихи. «Ну давай детские, они веселые, безобидные, цензуры не требуют». И, пользуясь радио, я в течение года стал, может быть, самым популярным детским автором. И написал «Крокодила Гену».

Придирок от цензуры была масса, порой наиглупейших. Например, в Отделе рукописей сказали, что друзей нельзя находить по объявлению, как это делает Чебурашка - только в коллективе! Говорили, мол, почему это Гена с Чебурашкой собрали металлолома больше, чем пионеры - здесь явное недоверие к пионерской организации. При создании мультика решено было собранный металлолом разделить поровну».

Писателя похоронят на Троекуровском кладбище в субботу 18 августа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критики ругали его за попытку высмеять советского чиновника - ведь в «Крокодиле Гене и его друзьях» писатель вывел неприглядный образ бюрократа. Помните Ивана Ивановича, который по очереди ставил на бумагах две резолюции: «Разрешить. Иван Иванович» и «Не разрешить. Иван Иванович». Припомнили автору и эпизод о том, как разносящему подарки в Новый год крокодилу Гене в одной из квартир предложили выпить, на что Гена ответил: «Я не пью, потому что капля алкоголя убивает крокодила». «Успенский пишет об алкоголе в детской книжке!», - возмущались некоторые коллеги. Но писатель настаивал, что с детьми можно говорить на любые социальные темы, только в доступной форме.

Не избежала нападок и книга о Простоквашино.

«Цензура тут тоже придиралась. Сказали, мол, убери слова Шарика про то, что мясо надо покупать в магазине, потому что там костей больше. Я сказал: «Не буду». Скандал. Но все же добился, чтобы опубликовали без этих правок», - вспоминал Успенский.

- Борис Заходер давал ценные советы Эдику, - рассказывает друг Успенского, писатель Виктор Лунин. - Помог ему пробиться - выпустить первую детскую книжку. - Кстати, сначала у Эдика в «Простоквашине» главным героем был взрослый дядя, не мальчик. А Заходер посоветовал, что пусть это будет мальчик, которого так зовут - дядя Федор.

- Запиши, Дядя Федор, нашего Шарика в диссидеты!Фото: кадр из фильма

ЗВОНОК ВДОВЕ

«Он был любимый, но не очень признаваемый»

Пожалуй, тяжелее всего сейчас вдове Эдуарда Николаевича Елене Успенской. Она была его второй по счету женой. И... четвертой. Первая супруга Римма, родившая Успенскому дочь, оставила у писателя тяжелые воспоминания. Он не раз говорил, что Римма стала прототипом старухи Шапокляк.

Со второй женой Еленой он удочерил двух девочек - они все вместе поселились под Рузой в просторном доме. Жена разводила домашнюю птицу, кормила мужа свежими яйцами, овощами с собственного огорода.

Затем Успенский увлекся своей соведущей по телепрограмме «В нашу гавань заходили корабли» Элеонорой Филиной. Ради нее развелся со второй женой. Но и с ней расстался - со скандалом, деля имущество в суде. И снова, уже больной, сошелся с предыдущей женой Еленой Успенской, которая после развода ждала его возвращения больше семи лет.

В день смерти писателя я позвонила Елене Успенской, чтобы выразить ей соболезнования.

- Мне сейчас очень тяжело, - ответила она, сдерживая слезы. - Самое главное, он был в любви и в семье. Будет прощание с ним в ЦДЛ. Потом отпевание в храме. И - Троекуровское кладбище.

- Не самое престижное...

- У него нет практически никаких правительственных наград. Он никогда не был обласкан властью. Любимый, но не очень признаваемый, скажем так. Какой-то у него орден четвертой степени есть, не помню точно название (Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - его писатель получил в 1997 году. - Ред.)... Народ его любит, а главное - дети.

- У него была какая-то просьба насчет того, где его похоронить?

- Нет.

- Как себя чувствуют ваши дочки?

- Мы стараемся держаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

ДОСЛОВНО

«Первая жена ревновала и превращалась в бабу-ягу»

Финский писатель Ханну Мякеля издал книгу об Успенском - в свое время Эдуард Николаевич перевел на русский язык его сказку «Дядюшка Ау». С разрешения издательства «АСТ» публикуем фрагменты из его воспоминаний.

«С годами мы начали узнавать друг о друге все больше. Я понял многие вещи, в том числе и то, что его жене Римме не нравилась нынешняя жизнь Эдуарда; не нравилось, что тот писал книги и общался с разными богемными компаниями. На такое отношение Риммы могло повлиять и то, что Эдуард не был писателем покорным, ладящим с истеблишментом. Статуса не имел - разве только в глазах других, подобных ему. Честный труд означал труд инженера; писательское ремесло связывало ее мужа лишь с хулиганами и пьяницами. Возможно, и я был из их числа? Меня Римма, казалось, все-таки одобряет, наверное, потому, что в городе я бывал лишь несколько раз в году.

Успенский никогда не был обласкан властью. Любимый, но не очень признаваемый.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...Остальной литературный мир был для Риммы мукой. Эдуарда все время тогда уводили, он пропадал и приходил домой, когда придется. Да и тогда часто вместе с друзьями. Хватало разговоров, откупоривались бутылки. И вот казавшаяся дружелюбной госпожа Римма, говорят, нередко превращалась просто в раздражительную и злую бабу. Или даже бабу-ягу. И тогда было не до шуток. Она была ревнивой, и ей не нравилось, что Эдуард работал в том числе и с женщинами. Никакого повода для этого Эдуард, однако, не давал.

Ситуация обострилась, тем не менее, до такой степени, что Римма однажды схватила телефон и швырнула его в ванну, где мылся Эдуард. Этого было достаточно. Эдуард перебрался сначала в мастерскую, а затем к Толе на Фрунзенскую набережную, где тот жил с матерью. Мать переселилась к одинокой соседской вдове, а Эдуард получил комнату матери. Вместе эти две женщины заботились о «своих мальчиках», и жизнь Эдуарда опять вошла в свою колею. Месячный оклад инженера остался в прошлой жизни. Теперь он жил тем, что попадало в руки: писал, выступал на радио, а позднее - и на телевидении, что больше всего приводило Римму в ярость, потому что именно там женщин работало множество».

НАША СПРАВКА

Эдуард Успенский написал 75 детских книг, 10 пьес для детских театров. По его повестям сняты два художественных фильма - «Там, на неведомых дорожках» и «Год хорошего ребенка».

58 мультфильмов сняты по его сценариям, в том числе «Антошка», «Осьминожки», «Пластилиновая ворона». *Самые известные книги: «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Вера и Анфиса», «Гарантийные человечки» (позже по мотивам повести снят мультсериал «Фиксики»). «Красная рука, чёрная простыня, зеленые пальцы».

Это он придумал ЧебурашкуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».

ПАМЯТЬ

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