Экспедиция «КП» по Волге: Работа на Руси есть! Но попробуй - устройся

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-21T01:07:53+03:00

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились на резиновой лодке по Волге и уже доплыли до Саратова [фото, видео]

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ПРОКЛЯТЫЙ И ПРОЩЕНЫЙ ГОРОД

Саратов после многочасового перехода из Вольска показался нам склочным, жмотским городком.

- Впервые! За всю экспедицию! Нам! Путешественникам! Не позволяют! Пришвартоваться! – орал под мостом капитан Стешин, призывая небеса обрушиться на бездушный город…

Словно презирая вечные традиции взаимопомощи (маленькие городки быстро размещали наш резиновый «Карасик» в своей единственной лодочной станции) в Саратове - нам отказали все (!) яхт-клубы.

И лишь в соседнем городе ангелов - Энгельсе растрогались идеей Экспедиции КП, приютили лодку и даже отпоили капитана кофе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665115" frameborder="0"></iframe> Журналисты на Волге: Саратов.Виктор ГУСЕЙНОВ

Но по восходу солнца Саратов был нами прощен. Потому что здешний Арбат (проспект Кирова). Потому что немецкая красавица консерватория. Зеленая набережная. Потому что нас, сильно простудившихся, поставили на ноги (пусть и за деньги) местные врачи. Потому что эфир местного Радио «Комсомольская правда», где мы поговорили с саратовцами по душам.

Местный Арбат (Проспект Кирова)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А у редакции КП-Саратов ждал наш читатель Петр, вызвавшийся показать нам город. Но он сразу предупредил:

- Я патриот Саратова! Люблю его. Здесь мне жить!

Гусейнов иронично присвистнул.

По нашему опыту это означало одно…

- Понятно. Едем вскрывать язвы, - вздохнул Ворсобин, садясь в машину читателя.

Саратовская консерваторияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОЛИТИКИ ЧЕЛОВЕК — С СЕРДЦЕМ

Мы уже привыкли, что любовь русского человека к городу\стране\жене ворчлива... И, Господи, как тяжко приходится человеку, который полюбил город.

Встретил Ворсобин, например, здесь старого саратовского знакомого, которого угораздило стать депутатом. Раньше был хороший хладнокровный парень. А тут как подменили…

- Есть районы, где у детей нет будущего, – кричал он с болью. - Я видел села, отрезанные от цивилизации, я видел эти школы… У детей нет шансов на нормальное образование, а в будущем – на работу.

- Слушай, - говорит Ворсобин. - Что с тобой?! Ты че, раньше этого не знал?

- Знал, – отвечает. - Но как ты - в теории. А когда видишь этих детей… Я ж хочу помочь. Я стараюсь. Но ты не представляешь, что на встречах мне, депутату, люди говорят?! Они ж меня разорвать готовы!

- Представляю, - кивает Ворсобин. А сам думает – бедолага. Непригодный для политики человек. С сердцем…

Памятник ЧернышевскомуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ЧОПИК» ВЫРВАЛО

Вот и читатель «КП» Петр, таксист с двумя высшими гуманитарными образованиями (филологическим и музыкальным), везет показывать свою боль - Саратов.

И город словно больной на осмотре послушно показывает свои раны. Свернув в первую же улицу, мы, например, сразу попадаем… в реку.

Она спокойно лилась по проспектам, ее привычно пересекали машины и перепрыгивали прохожие.

- Опять прорвало водопровод, - почему-то обрадовался Петр и путанно заговорил о тарифах, концессии и каких-то загадочных «чопиках», периодически восклицая: «На наши же деньги! На наши!»

Играй гармоньФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Произошла в Саратове типичная для Руси история. Городские власти оказались не в силах справится с воровством и бесхозяйственностью на собственном водоканале (целая череда уголовных дел). И когда изношенность перевалила за 70%, пришла изящная идея. Нет, не исправлять государственные ошибки за государственные деньги, а передать гнилые трубы и насосы коммерсантам. Логика хитрая, чиновничья – у города денег нет, у бизнеса – есть, вот и пусть коммерсанты занимаются городским хозяйством. Дескать, в Аргентине передали коммуналку частникам, и там прошла полная модернизация ЖКХ…

Опять прорвало водопроводФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но у русского бизнеса интерес нормальный, здоровый, как аппетит хищника. Вот и пишет местная пресса:

«Свои затраты новые владельцы «Водоканала» планируют отбивать за счет постепенного повышения тарифов в районе 5-7% ежегодно».

Повышение случилось сразу – тарифы на холодную воду и водоотведение тут же взлетели вверх.

А вот с авариями лучше не стало.

Волжские сувенирыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

То же самое случилось и на другом переданном бизнесу водоканале – города Самары. Никакой Аргентины в Самаре почему-то не вышло. По словам депутата Самарской думы Михаила Матвеева, «частный бизнес не стал вкладывать в коммуналку собственные средства, а поднял тарифы и продолжил её эксплуатацию за счёт налогоплательщиков».

- И получается, что ремонтировать трубы будут на мои деньги, и прибыль для коммерсантов тоже платить буду я! - страдает Петр. - Это тихий грабеж населения. Но это еще не все. Видите реку? И такие прорывы труб по всему городу. Люди зло смеются - у концессионеров снова «чопик» вырвало… Вы что не знаете, что такое «чопик»? (как потом выяснилось – деревянный колышек для затыкания дыр)

- Не знаем.

- Везет, – мрачнеет Петр.

Уличный музыкант на фоне консерваторииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВАКАНСИЙ МНОГО «ЗОЛОТЫХ» НА УЛИЦАХ САРАТОВА...

Читатель «КП» вел экскурсию по городу словно кладбищенский сторож по древним могилам:

- Посмотрите направо, тут раньше был садик, теперь церковь. Здесь был станкостроительный завод, мама на нем работала - теперь магазин автозапчастей. Здесь был завод кожаных изделий. А здесь «Электроприбор». А тут авиационный завод…

Петр резко тормозит у завода, которого сожрал «Ашан». На опытном аэродроме стоит микрорайон многоэтажек. Когда-то здесь производили самолеты ЯК, в том числе с вертикальном взлетом…

Петр говорил, что Саратов, где находилась чуть ли не все виды промышленности, был самодостаточен, и все это благоденствие исчезло. Что каждый второй его знакомый работает в такси – профессора, инженеры...

Когда-то здесь производили самолеты ЯКФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И что…

- Мне 42 года – я кручу баранку с двумя высшими образованиями! – кричал Петр. - Комнату я снимаю за 6 тысяч, плачу ипотеку, а зарабатываю 25. Губернатор твердит, что средняя зарплата – 30 тысяч. Пусть предложит мне такую работу!

- То есть нет работы? – вдруг вкрадчиво спросил сзади Гусейнов.

- Есть, - удивился читатель. - Но, по моим ощущениям, средняя зарплата по городу 11-12 тысяч. Причем с вакансиями мухлюют. Покупаешь газету «Работа», находишь 30-40 тысяч, звонишь, а тебе отвечают - или вакансия закрыта или «пока не набираем». Думаю, на заводах идут большие сокращения, а министерства труда требуют публиковать лже-вакансии…

И тут Гусейнов сломался.

- Я не могу это слушать! – вскричал он.

Завод сожрал «Ашан»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

(Витя любит всем рассказывать, что в своем Калининграде работал на десяти работах и зарабатывал аж под 100 тысяч.)

- Вот при вас, Петр, открываю сайт вакансий, – чеканил он. копаясь в телефоне - полицейский 50 тысяч, риэлтор 40, менеджер по услугам продажи агентствам - 45, торговый представитель – «полтос», системный администратор – 35. Может вы просто…

- … Не хочу работать? – холодно кивнул наш читатель. И растерянно покачал головой. Мы распрощались…

ПОЧЕМУ НЕ БЕГУТ ИЗ «РАБСТВА»

Самодовольному счастливчику Гусейнову, живущему в центре Москвы на Тверской, мы потом припомнили этот разговор.

Уже в Камышине, когда работник местной фабрики с воспаленными от печей глазами рассказывал – в каком аду здесь работают за 12 тысяч рублей. Что из-за высокой температуры мужики могут хотя бы снять майки, а женщинам приходится терпеть... Мы поинтересовались у Виктора.

Вид из окнаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Они тоже не хотят работать?

- Они зря работают, – пожал плечами он. - Почему они не бегут из такого рабства? Почему в конце концов не уезжают отсюда?

Ну что взять с этого пижона?

Продолжение следует.

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

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Множество интересных мест для отдыха вы найдете в "Туристических путеводителях" от "Комсомолки" на shop.kp.ru и в фирменных магазинах "КП".

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