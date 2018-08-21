Алла Пугачева в дерзких мини-шортах появилась на концерте Лободы

СЕГОДНЯ 10:58 2018-08-21T11:25:17+03:00

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По традиции Алла Борисовна и Максим Галкин сняли на Рижском взморье домик, где решили провести со своими двойняшками Гарри и Лизой остаток лета.

Плюс ко всему у Галкина недавно с аншлагом прошёл концерт в Юрмале, где даже холодные латыши хохотали, как одержимые.

На отдыхе АБ и Максим решили посетить концерт своей давней приятельницы Светланы Лободы. Пара дружит с певицей давно: Лобода пела на знаменитых «Рождественских встречах Аллы Пугачевой», выступала на семейных праздниках Примадонны.

К залу АБ и Максима привёз черный мерседес. Алла Борисовна была одета по последнему слову моды: трендовая нынче сумка на талии, кожаные мини-шорты, сапоги-чулки.

lobodaofficial Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете .Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина- Легенда- Алла Борисовна Пугачева!

— Как похудела! Выглядит изумительно, — шептались, глядя на Пугачеву, зрители.

Концерт АБ смотрела из вип-ложи, а затем после шоу Лободы заглянула к певице в гримерку.

— Она заходит в гримерку, и ты забываешь обо всем на свете, — написала в своём Инстаграме о визите Пугачевой Светлана Лобода. — Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда — Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю.

nifruna Алла Пугачева приехала на концерт Лободы

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