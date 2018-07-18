2018-07-17T12:33:31+03:00
Звезды

Алла Пугачева: У меня всю жизнь были разные спальни с мужьями

Примадонна поделилась с Олегом Меньшиковым сокровенным
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Алла Борисовна стала гостьей программы «ОМ».Алла Борисовна стала гостьей программы «ОМ».Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Знаменитая певица стала гостьей программы Олега Меньшикова «ОМ», которая выходит на Ютубе. Встреча двух легенд проходила в Театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Евгеньевич. «КП» уже давала цитаты этого интервью АБ, сейчас же на Ютубе появилась полная версия этой программы. Приводим некоторые отрывки из беседы Меньшикова с Пугачевой.

Вакуум интеллекта

- Вы сто процентов этого не помните, это было давно. Тогда еще не было мобильных. Раздался звонок: «Олег, привет. Это Алла Пугачева».

- Серьезно? Какая наглость (смеется).

Меньшиков решил сделаться блогером. Героями его первых программ стали Козловский и Пугачева. Фото: YouTube

Меньшиков решил сделаться блогером. Героями его первых программ стали Козловский и Пугачева.Фото: YouTube

- Ваш голос трудно спутать. Я молчу. Дальше мне говорят: «Приезжай в гости. Посидим, выпьем, поговорим». Я в шоке. Потом через паузу голос Аллы Борисовны: «Ну хорошо. Просто помолчим, посидим».

- Значит, мне не хватало общения с интересными людьми. Обычно в таких случаях, когда я чувствую вакуум интеллекта, я звоню Михаилу Жванецкому. Он уже привык. Я ему звоню: «Мишенька, как ты?» Он: «Я понял, приеду, накрой поляну, жди!» (Смеется.)

Прозвище - Дикарка

- С детства я была настолько закомплексована и застенчива (типичный интроверт), что мне общение всегда давалось большим трудом. У меня даже прозвище было - Дикарка.

Я постоянно училась, поэтому не знала, что такое отдыхать. Из школы в музыкальную школу - и так круглый год. И только один месяц в году у меня были каникулы. Я шла в компанию ребят, которые собирались во дворе, и говорила про себя: «Ты главная, ты крутая!» Внушала себе, преодолевая страх общения. Первая реакция на меня - молчание. А когда стала популярной, иду по улице красивая, знаменитая, слышу смех, обязательно надо кому-то заржать. Сейчас новое - телефоны, селфи. Когда я увидела инаугурацию нашего президента, я была потрясена от кадра: идет Владимир Владимирович по красной дорожке, народ достал телефоны и начал снимать. Первая мысль: надо было бы запретить, потому что несолидно в такой момент телефоны доставать. А потом думаю: «Ну люди хотят, видимо, запечатлеть это событие». Хотя можно же в башке у себя запечатлеть, в сердце, в душе. Ну почему нужно обязательно снимать: «Смотрите, я здесь, в Георгиевском зале!»

«Не осмеливались бить»

- А правда, что вас назвали в честь Аллы Константиновны Тарасовой? (Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий. - Ред.)

- В честь двух Алл. Мама - в честь Аллы Константиновны Тарасовой, а папа - в честь Аллы Ларионовой.

Спальня Аллы Борисовны. У Примадонны в доме - отдельное крыло. Фото: archrevue.ru

Спальня Аллы Борисовны. У Примадонны в доме - отдельное крыло. Фото: archrevue.ru

- Ну все равно, обе актрисы. У вас было когда-нибудь желание стать драматической актрисой?

- Олег, мне кажется, я с самого начала была драматической актрисой (улыбается). Петь я не собиралась. Как-то голос потом развился, конечно. Но я даже певицей себя не называла. Женщина, которая поет. А женщина как? Когда она не в настроении, она плохо поет, но ей простительно, она же не певица.

- Вы дрались в детстве?

- Я защищала других. Меня не осмеливались бить. Я была, во-первых, дылдой, выше всех. У меня были братья - два двоюродных, один родной. Им почему-то всегда доставалось. Чуть что, слышу: «Алла, помоги!» Я выходила, все разбегались: «Фельдфебель пришел!»

Спальня (1) Аллы Борисовны в отдельном крыле. Кабинет и спальня (2) Максима расположены в самой высокой башне замка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спальня (1) Аллы Борисовны в отдельном крыле. Кабинет и спальня (2) Максима расположены в самой высокой башне замка.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин «заблудился в детстве»

- Вы сейчас живете - дворец, Rolls-Royce. Жили бы в другой стране - остров был бы. Это правильно, так и должно быть.

- Если дом выстроен в стиле замка, то это не значит, что он дворец. Ты зайди к нам, дом у нас не такой уж большой. Я не хочу, чтобы люди думали, что я живу во дворце. Этот дом настолько функционален, что там есть каждому по комнате: для Лизы, для Гарри, для Клавы (дочь Кристины Орбакайте. - Ред.), для меня, для мужа (я всю жизнь с мужьями в разных спальнях сплю), гостевая для Денечки (младший внук АБ. - Ред.), и все.

Ну еще внизу у меня там маленькая сцена и студия. Восемь спален. Но когда Максим стал строить этот Диснейленд, я была против. Я даже боялась этих гаргулий у входа.

maxgalkinrumaxgalkinru
Максим Галкин не дает скучать ни своим близким, ни померанскому шпицу Марусе, которого семья взяла в отпуск на Кипр.
244907 отметок «Нравится»7492 комментариевInstagram

«Масяня, что это?» - спрашиваю у мужа. «Они нас охраняют!» - успокаивал меня Максим.

Муж у меня старичок, заблудившийся в детстве. В нем сочетаются детство и мудрость. Он мечтал замок построить, и он это сделал. Я теперь любуюсь нашим домом. Я придумала этим гаргульям имена: Гарри (как ни странно), Корнел, Гуля и Тибальд. Каждый раз, когда прохожу мимо них, здороваюсь.

Потом Максим поставил ограду у замка, железную такую, красивую, черную, со знаменами чугунными, щитами. Макс спрашивает: «Нравится тебе?» Ага, говорю, как будто тут генерала похоронили (смеется). Конечно, у нас с мужем абсолютно расходятся вкусы. Но мне все равно нравится наш дом и все, что делает Максим. Какой он у меня парень! Мне повезло с мужем.

Мне в 13 лет бабушка навязала ключ на палец, под подушку положила замок и сказала: «Суженый, ряженый, приди замок открой». И говорит: «Кого во сне увидишь, тот и будет твоим суженым!» Можешь себе представить, скольких людей я там увидела (смеется). Но это действительно так.

Я сейчас абсолютно счастлива и живу с Максимом такой жизнью, которой раньше никогда не жила. Я не знала, что такое быть замужем. Потому что один муж был моим директором (Евгений Болдин. - Ред.), ему выгодно было. А Филя (Киркоров. - Ред.) - это Филя. Так надо было. А сейчас у меня такое счастье, что я даже не знаю, как его определить. Мне наконец повезло.

maxgalkinrumaxgalkinru
В сентябре детям звездной пары исполнится по пять лет.
420288 отметок «Нравится»3878 комментариевInstagram

Обещала Магомаеву уйти и ушла

- Сейчас у нас все звезды. Так и должно быть. Но я видела успех только одной звезды у нас. Это успех Муслима Магомаева. Я думала, что такой уровень вообще невозможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня. Потому что многие современные звезды не знают, что такое настоящий успех. Ну, может, только Киркоров знает. Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла, больше мне ничего не нужно было. Муслим мне сказал, что в 60 лет нужно уйти со сцены. И я пообещала ему и ушла, потому что я всегда держу слово. И не жалею.

Какое-то время назад была тенденция у певиц, у которых не сложилась судьба, почему-то говорить, что я им перекрыла кислород. Одна заявляла: «Я пела, а Пугачева меня запретила!» Хотя я сама в то время дрожала, как бы меня не запретили. Так мне хотелось к этой певице подойти и сказать: «Ты на рожу свою смотрела? Поешь ты хорошо, но у тебя не телевизионное лицо. Почему я должна тебя запрещать? Этого не надо было делать, достаточно на тебя один раз посмотреть» (смеется). Но я сдержалась.

- Голос когда-нибудь подводил?

- Конечно, всякое бывало, я же всегда пела живьем. А когда я уже стала в концерте применять фонограммы (когда иду за цветами и две в конце, потому что голос уже уставал), то я сказала себе: «Все, ухожу!» Хотя можно было и дальше петь. Другие вообще весь концерт поют под фонограмму.

МИСТИКА

Почувствовала смерть Высоцкого

- У вас кумиры были когда-то?

- Никогда. Что мне трепетать перед Высоцким? Но была мистическая история. Именно в ту ночь, когда он умер, мы загуляли с компанией, вдруг я как с цепи сорвалась: «Ребята, я хочу позвонить Володе!» Друзья меня отговаривать начали: «Ну что, ты до утра не можешь потерпеть?» Я: «Нет, я сейчас должна! Дайте мне его телефон!» И никто не дает, мол, выпила чуток и сейчас будет звонить Высоцкому, а вдруг он спит. А я чувствовала, что с ним что-то не то. И утром мне сказали, что Володя именно в это время умер. Мы были с ним на одной волне, чувствовали друг друга.

О ВОЗРАСТЕ

«Старею и ничего не могу с этим поделать»

- Так мне надоело, что пишут «Да она старуха!». И я ответила: «Да, я старею и ничего не могу с этим поделать».

Плевать я на них хотела. Я радуюсь каждой минуте, каждому дню, своим маленьким детям, мужу своему Масечке любимому, погоде. Это годы, когда ты думаешь не годами, а днями.

У этих критиков тоже хорошо все будет, тоже им будет 70 лет, дай бог дожить. Они все равно все поймут, нельзя на них обижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы с Филей и Максом живём, как Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский": Пугачева рассказала о любовном треугольнике

Успех блогера Дудя не даёт никому покоя. Вот и всегда скрытный Олег Меньшиков вышел из сумрака и сделал своё шоу на Ютубе.

Пока за плечами у артиста программа с Данилой Козловским, скоро выйдет второй выпуск с Аллой Пугачёвой. Запись интервью с Примадонной проходила в родном для Меньшикова театре Ермоловой. Олег Евгеньевич подошёл к подготовке программы по-деловому: на беседу Меньшикова с Пугачёвой можно было посмотреть, купив билет на сайте театра (подробности)

«В 80 лет я буду петь романсы»: Пугачева раскрыла Меньшикову свои планы

В конце мая Алла Пугачева стала гостей программы Олега Меньшикова «ОМ», которая выходит в Ютубе. Встреча двух легенд проходила в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Евгеньевич.

Послушать беседу звезд могли и их поклонники. Правда, цены на билеты кусались: самый дешевый билет стоил 7 тысяч рублей, самый дорогой — 45 тысяч рублей (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Алла Пугачева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В отравлении Скрипаля британские журналисты заподозрили женщину
В Госдуме считают заявление Порошенко о досмотре судов в Керченском проливе предвыборным пиаром
Умер бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе
Трамп согласен с разведкой США в том, что Россия «вмешивалась» в выборы
Суд ограничил Кирилла Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября
Самедов от лица сборной России обратился к спасенным из пещеры в Таиланде детям
Президент Финляндии перенес хирургическую операцию после саммита Россия — США
Браудер заявил, что не делал политических пожертвований Клинтон
Защита Дрыманова планирует обжаловать его арест
Росимущество выставило на торги Mercedes полковника МВД Захарченко
Ватикан разрешил «невестам Христа» не быть девственницами
Новак: через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%
В МИД РФ прокомментировали ход расследования крушения малайзийского «Боинга»
Конгресс США может рассмотреть новые санкции против РФ
Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца
Генпрокуратура РФ хочет допросить сотрудников АНБ и ЦРУ по делу Браудера
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в первом чтении
Новак: Россия готова продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу