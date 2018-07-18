Алла Пугачева: У меня всю жизнь были разные спальни с мужьями

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-17T12:33:31+03:00

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Знаменитая певица стала гостьей программы Олега Меньшикова «ОМ», которая выходит на Ютубе. Встреча двух легенд проходила в Театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Евгеньевич. «КП» уже давала цитаты этого интервью АБ, сейчас же на Ютубе появилась полная версия этой программы. Приводим некоторые отрывки из беседы Меньшикова с Пугачевой.

Вакуум интеллекта

- Вы сто процентов этого не помните, это было давно. Тогда еще не было мобильных. Раздался звонок: «Олег, привет. Это Алла Пугачева».

- Серьезно? Какая наглость (смеется).

Меньшиков решил сделаться блогером. Героями его первых программ стали Козловский и Пугачева.Фото: YouTube

- Ваш голос трудно спутать. Я молчу. Дальше мне говорят: «Приезжай в гости. Посидим, выпьем, поговорим». Я в шоке. Потом через паузу голос Аллы Борисовны: «Ну хорошо. Просто помолчим, посидим».

- Значит, мне не хватало общения с интересными людьми. Обычно в таких случаях, когда я чувствую вакуум интеллекта, я звоню Михаилу Жванецкому. Он уже привык. Я ему звоню: «Мишенька, как ты?» Он: «Я понял, приеду, накрой поляну, жди!» (Смеется.)

Прозвище - Дикарка

- С детства я была настолько закомплексована и застенчива (типичный интроверт), что мне общение всегда давалось большим трудом. У меня даже прозвище было - Дикарка.

Я постоянно училась, поэтому не знала, что такое отдыхать. Из школы в музыкальную школу - и так круглый год. И только один месяц в году у меня были каникулы. Я шла в компанию ребят, которые собирались во дворе, и говорила про себя: «Ты главная, ты крутая!» Внушала себе, преодолевая страх общения. Первая реакция на меня - молчание. А когда стала популярной, иду по улице красивая, знаменитая, слышу смех, обязательно надо кому-то заржать. Сейчас новое - телефоны, селфи. Когда я увидела инаугурацию нашего президента, я была потрясена от кадра: идет Владимир Владимирович по красной дорожке, народ достал телефоны и начал снимать. Первая мысль: надо было бы запретить, потому что несолидно в такой момент телефоны доставать. А потом думаю: «Ну люди хотят, видимо, запечатлеть это событие». Хотя можно же в башке у себя запечатлеть, в сердце, в душе. Ну почему нужно обязательно снимать: «Смотрите, я здесь, в Георгиевском зале!»

«Не осмеливались бить»

- А правда, что вас назвали в честь Аллы Константиновны Тарасовой? (Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий. - Ред.)

- В честь двух Алл. Мама - в честь Аллы Константиновны Тарасовой, а папа - в честь Аллы Ларионовой.

Спальня Аллы Борисовны. У Примадонны в доме - отдельное крыло. Фото: archrevue.ru

- Ну все равно, обе актрисы. У вас было когда-нибудь желание стать драматической актрисой?

- Олег, мне кажется, я с самого начала была драматической актрисой (улыбается). Петь я не собиралась. Как-то голос потом развился, конечно. Но я даже певицей себя не называла. Женщина, которая поет. А женщина как? Когда она не в настроении, она плохо поет, но ей простительно, она же не певица.

- Вы дрались в детстве?

- Я защищала других. Меня не осмеливались бить. Я была, во-первых, дылдой, выше всех. У меня были братья - два двоюродных, один родной. Им почему-то всегда доставалось. Чуть что, слышу: «Алла, помоги!» Я выходила, все разбегались: «Фельдфебель пришел!»

Спальня (1) Аллы Борисовны в отдельном крыле. Кабинет и спальня (2) Максима расположены в самой высокой башне замка.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин «заблудился в детстве»

- Вы сейчас живете - дворец, Rolls-Royce. Жили бы в другой стране - остров был бы. Это правильно, так и должно быть.

- Если дом выстроен в стиле замка, то это не значит, что он дворец. Ты зайди к нам, дом у нас не такой уж большой. Я не хочу, чтобы люди думали, что я живу во дворце. Этот дом настолько функционален, что там есть каждому по комнате: для Лизы, для Гарри, для Клавы (дочь Кристины Орбакайте. - Ред.), для меня, для мужа (я всю жизнь с мужьями в разных спальнях сплю), гостевая для Денечки (младший внук АБ. - Ред.), и все.

Ну еще внизу у меня там маленькая сцена и студия. Восемь спален. Но когда Максим стал строить этот Диснейленд, я была против. Я даже боялась этих гаргулий у входа.

maxgalkinru Максим Галкин не дает скучать ни своим близким, ни померанскому шпицу Марусе, которого семья взяла в отпуск на Кипр.

«Масяня, что это?» - спрашиваю у мужа. «Они нас охраняют!» - успокаивал меня Максим.

Муж у меня старичок, заблудившийся в детстве. В нем сочетаются детство и мудрость. Он мечтал замок построить, и он это сделал. Я теперь любуюсь нашим домом. Я придумала этим гаргульям имена: Гарри (как ни странно), Корнел, Гуля и Тибальд. Каждый раз, когда прохожу мимо них, здороваюсь.

Потом Максим поставил ограду у замка, железную такую, красивую, черную, со знаменами чугунными, щитами. Макс спрашивает: «Нравится тебе?» Ага, говорю, как будто тут генерала похоронили (смеется). Конечно, у нас с мужем абсолютно расходятся вкусы. Но мне все равно нравится наш дом и все, что делает Максим. Какой он у меня парень! Мне повезло с мужем.

Мне в 13 лет бабушка навязала ключ на палец, под подушку положила замок и сказала: «Суженый, ряженый, приди замок открой». И говорит: «Кого во сне увидишь, тот и будет твоим суженым!» Можешь себе представить, скольких людей я там увидела (смеется). Но это действительно так.

Я сейчас абсолютно счастлива и живу с Максимом такой жизнью, которой раньше никогда не жила. Я не знала, что такое быть замужем. Потому что один муж был моим директором (Евгений Болдин. - Ред.), ему выгодно было. А Филя (Киркоров. - Ред.) - это Филя. Так надо было. А сейчас у меня такое счастье, что я даже не знаю, как его определить. Мне наконец повезло.

maxgalkinru В сентябре детям звездной пары исполнится по пять лет.

Обещала Магомаеву уйти и ушла

- Сейчас у нас все звезды. Так и должно быть. Но я видела успех только одной звезды у нас. Это успех Муслима Магомаева. Я думала, что такой уровень вообще невозможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня. Потому что многие современные звезды не знают, что такое настоящий успех. Ну, может, только Киркоров знает. Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла, больше мне ничего не нужно было. Муслим мне сказал, что в 60 лет нужно уйти со сцены. И я пообещала ему и ушла, потому что я всегда держу слово. И не жалею.

Какое-то время назад была тенденция у певиц, у которых не сложилась судьба, почему-то говорить, что я им перекрыла кислород. Одна заявляла: «Я пела, а Пугачева меня запретила!» Хотя я сама в то время дрожала, как бы меня не запретили. Так мне хотелось к этой певице подойти и сказать: «Ты на рожу свою смотрела? Поешь ты хорошо, но у тебя не телевизионное лицо. Почему я должна тебя запрещать? Этого не надо было делать, достаточно на тебя один раз посмотреть» (смеется). Но я сдержалась.

- Голос когда-нибудь подводил?

- Конечно, всякое бывало, я же всегда пела живьем. А когда я уже стала в концерте применять фонограммы (когда иду за цветами и две в конце, потому что голос уже уставал), то я сказала себе: «Все, ухожу!» Хотя можно было и дальше петь. Другие вообще весь концерт поют под фонограмму.

МИСТИКА

Почувствовала смерть Высоцкого

- У вас кумиры были когда-то?

- Никогда. Что мне трепетать перед Высоцким? Но была мистическая история. Именно в ту ночь, когда он умер, мы загуляли с компанией, вдруг я как с цепи сорвалась: «Ребята, я хочу позвонить Володе!» Друзья меня отговаривать начали: «Ну что, ты до утра не можешь потерпеть?» Я: «Нет, я сейчас должна! Дайте мне его телефон!» И никто не дает, мол, выпила чуток и сейчас будет звонить Высоцкому, а вдруг он спит. А я чувствовала, что с ним что-то не то. И утром мне сказали, что Володя именно в это время умер. Мы были с ним на одной волне, чувствовали друг друга.

О ВОЗРАСТЕ

«Старею и ничего не могу с этим поделать»

- Так мне надоело, что пишут «Да она старуха!». И я ответила: «Да, я старею и ничего не могу с этим поделать».

Плевать я на них хотела. Я радуюсь каждой минуте, каждому дню, своим маленьким детям, мужу своему Масечке любимому, погоде. Это годы, когда ты думаешь не годами, а днями.

У этих критиков тоже хорошо все будет, тоже им будет 70 лет, дай бог дожить. Они все равно все поймут, нельзя на них обижаться.

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