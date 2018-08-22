2018-08-22T14:14:35+03:00
Звезды

Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню

Примадонна вместе с Максимом Галкиным пришла на юрмальский концерт дочери [фото, видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Пугачева и Галкин на шоу Кристины Орбакайте в Юрмале.Пугачева и Галкин на шоу Кристины Орбакайте в Юрмале.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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— Говорят, любовь живёт не вечно;

Но сегодня, в платье подвенечном,

Загадаю я одно желание

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Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню
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И отправлю по дороге Млечной, — пела на сцене «Дзинтари» песню «Свадебная» Кристина Орбакайте.

И тут на словах: «Звёзды с небес, мы достойны чудес! Бьются в унисон сердца влюблённых», — на сцену поднялись Алла Пугачева и Максим Галкин. Алла Борисовна в модном блестящем пуховике, в спортивной кепке и молодёжных джинсах по фигуре. Галкин тоже весь из себя стильный.

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Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню
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Взяв под руку Максима, АБ пустилась с мужем в пляс под свадебные напевы дочери. Кстати, в этом году Пугачева и Галкин отметили 7-летие своего официального брака.

Судя по кадрам из зала, для Кристины Орбакайте появление родственников на сцене стало пусть даже приятной (они подарили певице шикарный букет), но неожиданностью. В финале концерта, кстати, на сцену поднялись и младшие дети Кристины - Клавдия и Дени.

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Танцуют все!
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По словам очевидцев, сольник Орбакайте в Юрмале прошёл с аншлагом. Певица пела свои лучшие хиты почти три часа. В зале был «живой звук». Многие отметили, что, похудев, АБ стала просто копией своей старшей дочери.

Напомним: летние каникулы Пугачева и Галкин проводят по традиции в Юрмале, где снимают каждый год для отдыха со своими двойняшками Гарри и Лизой просторный дом

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Группа поддержки!
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Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню
24 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
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Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню
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