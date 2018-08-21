17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-21T11:55:39+03:00

Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно

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Илон Маск известен всем и каждому. Молодой, амбициозный, богатый. Вы думаете миллионы долларов могут свалиться просто так? Нет! Для этого надо работать не по 40 часов в неделю, а чуть ли не круглосуточно, без выходных и отпуска.

В интервью New York Times глава компании Tesla признался, что его рабочая неделя длится 120 часов. Получается, что в сутки он трудится более 17 часов. На отдых и сон остается не более 7 часов.

Вы еще жалуетесь на свой рабочий день с 8 до 17 и тарелочкой супчика в обед? Тогда читайте дальше.

Врачи уверены, что такой ритм жизни может убить.

«В этом нет ничего хорошего. Ко мне приезжали друзья, которые реально забеспокоились о моем состоянии», — заявил Маск.

А беспокоиться было о чем. Из-за безумного графика владелец Tesla даже пропустил этим летом свой собственный день рождения. Исключение он сделал только для свадьбы брата – покинул предприятие на пару часов.

Последний отпуск, сроком больше недели, у него был в 2001 году, да и то не на солнечных Карибах, а в госпитале – пришлось лечить малярию.

А что говорит медицина?

Прогнозы медиков и исследователей пугают. Если регулярно недосыпать, то организм начинает сдавать, теряет естественную защиту и в итоге целый букет болезней. Здесь и рак, и сахарный диабет, и неврология, и ожирение, и давление, а иногда и смерть.

Здоровый сон взрослого человека возрастом от 18 до 60 лет должен составлять как минимум 7 часов в сутки, а лучше 8.

Заруби себе на носу!

«Чем меньше спишь, тем короче жизнь», - резюмирует нейробиолог Мэттью Уокер в интервью Business Insider.

Нет, нет, доктор нас не пугает специально. Исследования доказали, что недостаток сна снижает количество T-киллеров, лимфоцитов, разновидности лейкоцитов (белых кровяных клеток), являющихся частью иммунной системы и занимающихся чисткой организма от изношенных клеток, и вирусов. Один короткий сон (4-5 часов) и уровень Т-защитников снизился на 70%.

Одна неделя короткого сна и в организме отмечается преддиабетическое состояние.

В зоне особого риска те, кто работает ночами: полицейские, медики, рабочие на заводах и фабриках, таксисты, диспетчеры и еще десятки других профессий.

Отоспимся днем? Не выход. Ночной сон в дневное время не компенсировать, уверены врач.

Наиболее полезный сон приходится на время с 23 до 2 часов ночи. Именно в этот период головной мозг активно вырабатывает гормон мелатонин, который не просто улучшает сон, но и борется со старением, нормализует артериальное давление и в целом укрепляет здоровье. С рассветом мелатонин перестает вырабатываться и на его место приходит серотонин – гормон бодрости.

Напоследок рекомендация от ученых: отводить 8 часов на сон нужно с учетом ночных пробуждений (попить водички, сходить в туалет) и просмотров новостей лежа в кровати. Желательно ежедневно заложить на отдых не менее 9 часов, чтобы в чистом остатке было ровно восемь часов полноценного сна.

Сайт kp.ru писал, как организм сигнализирует о недостатке сна.

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