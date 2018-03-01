2018-03-01T11:18:13+03:00
Общество

Илон Маск поделился секретами своего успеха

Предприниматель правильно планирует свой день, что позволяет ему руководить двумя компаниями
Екатерина БОЛГОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
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Учредитель американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска поделился секретами своего успеха. Предприниматель заявил, что он правильно планирует свой день, что и позволяет ему руководить двумя компаниями.

По словам Маска, он разбивает свое время на пятиминутные перерывы и не тратит много на прочтение электронных писем. Кроме этого, он игнорирует большую часть поступающих телефонных звонков.

Бизнесмен отметил, что стремится выполнять дела постепенно одно за другим, при этом тратит на каждое не больше пяти минут. К примеру, приемы пищи он обычно совмещает с важными встречами, сообщает британское издание The Independent.

Ранее сообщалось, что Илон Маск работает от 85 до 100 часов в неделю. Около 80% этого времени он занимается инженерным проектированием. Спит предприниматель не больше шести часов в сутки.

Напомним, 6 февраля Маск запустил в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, созданную на базе трех ракет-носителей Falcon 9. На борту космического аппарата находился красный автомобиль Tesla, за рулем которого сидел манекен в шлеме.

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