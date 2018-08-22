Евро достиг 79 рублей впервые за четыре месяца

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-22T16:34:22+03:00

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В среду на валютном рынке было оживление. Доллар и евро снова начали пользоваться спросом у спекулянтов. В итоге «американец» добрался до значения в 68 рублей, а курс евро достиг 79 рублей. Такого не было с апреля этого года, когда был зафиксирован предыдущий резкий скачок. Что случилось на этот раз?

Эксперты выделяют две основные причины. Во-первых, стало известно, что Центробанк возобновил покупки валюты для наполнения резервов. Только во вторник он потратил на это 17,5 млрд рублей. В итоге спрос на доллары и евро повысился, и это оказало давление на курс рубля.

Во-вторых, в среду с утра спекулянты решили поиграть на понятном ожидании - объявлении новых санкций Запада в отношении России. 22 августа должен вступить в силу первый пакет анонсированных в начале месяца очередных ограничений, связанных с «делом Скрипалей». Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Тем не менее, как считают аналитики, в ближайшие несколько дней произойдет отскок. Вскоре начнется налоговый период. Поэтому экспортерам придется продавать валютную выручку, чтобы перечислить миллиарды рублей в бюджет. Это должно укрепить национальную валюту.

Напомним, с начала года курсы двух мировых валют выросли по отношению к рублю почти на 20%.

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