2018-08-23T12:39:35+03:00
Наука

Номер Momo в What's App в России: как мы пытались дозвониться в ад

Итог разговоров - только страшные аватарки и никакого общения
Григорий ПУШКАРЁВ
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Журналисты "КП" попытались дозвониться Момо.Журналисты "КП" попытались дозвониться Момо.
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С начала июля в сети распространяется новая виртуальная игра - Momo. Суть такова: в мессенджере WhatsApp необходимо позвонить на номер со специальной аватаркой, на которой изображена страшная девушка с птичьими лапками. Тогда начинается игра - тебе будут давать задания, осыпать проклятиями, и в итоге это приведет к суициду. Мы решили проверить, что может произойти на самом деле.

Масштаб поражает

Начать общение с Momo мы решили с поиска номеров потенциальных “кураторов” - людей, которые будут давать пользователям различные опасные задания. Это оказалось не так сложно: например, по запросу “номер momo” “ВКонтакте” можно найти тысячи ссылок и сотни групп, в которых ежедневно публикуется база “кураторов”.

Вконтакте изобилует номерами Момо.

Вконтакте изобилует номерами Момо.

Momo пришла к нам из Южной Америки и Азии, поэтому наряду с российскими номерами публикуются и иностранные: бразильские, японские, аргентинские, чилийские и многие другие.

Среди номеров активно продвигаются и заокеанские.

Среди номеров активно продвигаются и заокеанские.

Молчание на проводе

Мы решили добавить несколько номеров из базы и попытаться поговорить с ними в WhatsApp. Прежде всего, начали с иностранных номеров - раз игра началась оттуда, значит она там все еще популярна и нам обязательно ответят. Но первая попытка обернулась разочарованием: колумбийский Momo не брал трубку и не отвечал на сообщения.

Колумбийский Momo поговорить с нами отказался.

Колумбийский Momo поговорить с нами отказался.

С русским Momo вышла такая же история: он упорно не брал трубку и не отвечал на сообщения.

Российский клон Момо тоже не отвечал.

Российский клон Момо тоже не отвечал.

Мы проверили еще несколько номеров - везде результат был одинаковым. Momo не брали трубки, не отвечали на сообщения.

Тогда мы решили проверить, если ли у других пользователей проблемы с поиском Momo. Оказалось, что есть - многие действительно не могли найти “кураторов”, хотя также перепробовали кучу вариантов.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Реакция пользователей твиттера на неудачные звонки.

Кто заработает на пугалке

Вероятно, Momo - это просто маркетинговый трюк, желание поиграть на детских страхах. Помните, как в нашем детстве все боялись смотреть фильмы ужасов, читать ужастики и с тревогой ожидали найти монстра под кроватью. Теперь процессы переместились в интернет. Не удивимся, если скоро на рынке появятся майки, брелоки и куклы Momo. Кто-то может хорошо заработать на “зловещей” игре.

С другой стороны, о Momo по всему миру прошла волна публикаций, не исключено, что правоохранительные органы (мы верим в лучшее) оперативно занялись администраторами опасной игры.

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