Полковник Захарченко валит вину на генерала

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-23T18:46:00+03:00

Бывший борец с коррупцией, в квартире которого обнаружили 9 миллиардов рублей наличными, проводит собственное расследование из Лефортово

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В суде начался допрос свидетелей по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, в квартире которого обнаружили 9 миллиардов рублей наличными непонятного происхождения. Но судят его не за баснословные для государева человека сбережения, а за взятки с известного столичного ресторатора Меди Дусса. Да еще за то, что предупредил знакомую банкиршу о предстоящих обысках. Остроты этим обвинениям добавляет то, что Захарченко состоял в должности замначальника антикоррупционного управления МВД, то есть, по идее, должен был сам ловить нечистых на руку чиновников.

Одним из эпизодов уголовного дела является получение подпольным миллиардером скидочной карты ресторана «Ля Маре». Вроде бы мелочь, если не знать, что скидка предоставлена на сумму 3,5 миллионов рублей (Захарченко разрешили оплачивать только половину счета в ресторане).

Но вчера на суде Дмитрий Захарченко заявил, что карта была оформлена не на него, и сам он ей никогда не пользовался.

- Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Нет ни одного доказательства, что я когда-то был в этих ресторанах, - сказал полковник.

Адвокат добавил, что ресторатора «кошмарил» не Захарченко, а ключевой свидетель обвинения генерал Алексей Лаушкин (экс-замначальника управления вневедомственной охраны МВД).

Алексей Лаушкин. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

- У Лаушкина было три скидочные карты, он получал деньги от Меди Дусса, - сказал защитник.

В еще одном обращении к суду Захарченко рассказал, что в Лефортово ведет собственное расследование, и попросил запросить СМС с телефона ресторатора.

- В 2014 и 2015 году Дусс отправлял сообщения на номера, которые, по моим данным, принадлежат Генпрокуратуре. Возможно, он информировал, кто и как в действительности вымогал с него деньги, - заявил полковник.

Свет на некоторые обстоятельства дела пролил бывший начальник Захарченко, генерал Феликс Васильков, которого допросили первым из свидетелей. По его словам, он был в курсе конфликта с владельцем «Ля Маре» и удивился, что подчиненный «опустился до проверки ресторанов». Но, по словам Василькова, выяснилось, что ресторатор завозил в Россию санкционные продукты.

- Такие импортеры как Дусс заваливают рынок рыбой из Атлантики, а наши производителям потом невыгодно везти товар с Дальнего Востока, - посетовал Васильков.

Генерал также заявил, что с удовлетворением воспринял проверку ресторана, потому что сам там когда-то отведал «ушицы с душком».

Всего сторона обвинения вызвала для допроса в суде 66 свидетелей, включая гадалку Нонну, которая якобы помогала Захарченко проворачивать мошеннические схемы.

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