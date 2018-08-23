По делу полковника-миллиардера Захарченко допросят гадалку

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-23T14:54:29+03:00

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко во время рассмотрения по существу его дела в Пресненском районном суде. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

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Никулинский суд столицы отказался пересматривать иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 9 миллиардов рублей, которые были изъяты у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.

А в Пресненском суде в четверг, 23 августа, начался допрос свидетелей по делу полицейского-миллиардера, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий. Сам Дмитрий Захарченко был конвоирован в зал суда и присутствует на заседании.

Судебный процесс явно затянется: гособвинение озвучило, что планируется допросить 66 свидетелей. Среди них - генералы МВД, следователи СК России, чиновники налоговой инспекции, сотрудники Роспотребнадзора и даже гадалка, которая фигурирует в материалах дела. Она якобы помогала проворачивать мошеннические схемы, давая советы банкирам на основе своей ворожбы.

Напомним, по данным следствия, до сентября 2016 года бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко получил 800 тысяч долларов и дисконтную карту ресторана «Ля Марре» в виде взятки. Кроме того, в вину Захарченко ставится то, что он предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В декабре 2017 года судья Никулинского суда Елена Кузнецова полностью удовлетворила исковые требования Генеральной прокуратуры России и изъяла в доход государства 27 объектов недвижимости - квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, валюту на 8 миллиардов рублей и золотой слиток, которые принадлежали семье Захарченко.

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