"Смиритесь, я родила сама!": Лера Кудрявцева показала новорождённую дочь

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-23T20:26:27+03:00

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Не так давно 47-летняя Лера дала надежду всем женщинам «за», самостоятельно родив маленькую Марию. Но не стала мамой-блогером: повесила лишь трогательное фото пяточки инфанты, тем самым объявив о ее появлении в этом мире. И молчок. Счастливый отец, хоккеист Игорь Макаров, ограничился тем же самым.

leratv Сладкие попочки , вкусные щечки

И вот, спустя две недели после родов Кудрявцева решила показать кроху. Сразу видно, Лера обожает своё дитя. «Сладкие попочки вкусные щечки», - подписала снимок красотка. После родов не прошло и месяца, но Кудрявцева выглядит стройяшкой. Да и в время беременности она не сказать чтобы стала сильно толще. Но подписчиков ведущей в Инстаграме больше привлекли иные формы. Мол, девочке будто три месяца, крупнее новорожденной.

«Ребёнок одет в большой тёпленький комбез, она кроха. Перестаньте искать иголку в стоге сена» - припечатала Лера. А тем, кто в очередной раз полез к ней с причитаниями о суррогатном материнстве, ответила - «Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим». Так же телеведущая призналась, что пока обходится без няни - «наслаждаюсь сама».

КСТАТИ

Чтобы папарацци не сфотографировали малышку, Лера Кудрявцева путала следы с местом, где пройдут роды

Лера Кудрявцева выписалась из роддома, где несколько дней назад появилась на свет ее дочь Машенька. И уже показала первые подарки, которые подарили друзья на выписку малышки. У дочки звезды уже появился наряд для крещения и набор посуды. Это всё, вместе с букетом цветов, телезвезде передал Андрей Разыграев, коллега и близкий друг Леры. Надо отметить, что благодаря тому, что Кудрявцева не стала обнародовать, где будут проходить ее роды, большинство журналистов решили, что звезда по примеру других звездных мамочек улетела рожать в Майями. Так, например, два месяца назад сделала Светлана Лобода. Но как оказалось, ведущая «Секрет на миллион» осталась рожать в России, зато выписка ее с ребенком из роддома обошлась без папарацци. (подробности)

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Леру Кудрявцеву раскритиковали за выбор «деревенского» имени для дочери

Старшего сына Леры Кудрявцевой зовут Жан, и учитывая «иноземность» имени первого наследника, поклонники были уверены, что и родившуюся несколько дней назад дочку телеведущая назовет интересным и запоминающимся именем. Однако, как удалось выяснить журналистам, красавица-блондинка вместе с супругом решили назвать девочку Машей. И этот выбор несколько озадачил поклонников звезды. (подробности)