2018-08-26T16:07:46+03:00
Здоровье

Кардиолог о состоянии здоровья Софии Ротару: Похоже, певица пережила ишемическую атаку

«Комсомолка» узнала, как надо действовать, чтобы не сразил гипертонический криз [5 простых правил]
Елена ИОНОВА
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К счастью, вскоре София Михайловна пришла в себя и лично поблагодарила поклонников за поддержку и заботуК счастью, вскоре София Михайловна пришла в себя и лично поблагодарила поклонников за поддержку и заботуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новость о госпитализации Софии Ротару встревожила многих ее поклонников. Напомним, певице внезапно стало плохо во время выступления в Уфе вечером в субботу, 25 августа. Народную артистку срочно госпитализировали. "Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", - рассказала корреспонденту "КП" медсестра уфимской клиники. К счастью, вскоре София Михайловна пришла в себя и лично поблагодарила поклонников за поддержку и заботу.

Что могло стать причиной недомогания артистки? Мы попросили комментарий у Тамары Огиевой, кардиолога, врача высшей категории:

- Духота, усталость, большие физические нагрузки (а концерт по трудозатратам, как спортивный марафон с препятствиями) могли вызвать резкое повышение давления, спазмы кровеносных сосудов головы и шеи. И в результате - фрагментарное выпадение сознания, то есть на короткое время потеря координации, памяти, узнавания, замедленная или спутанная речь. Это состояние называется ишемической атакой. И весьма часто случается у гипертоников и в обычной жизни. Это не инсульт, паниковать не нужно, из ишемии быстро выводят, препараты сейчас позволяют и каждый врач с этой проблемой знаком. Но ишемический гипертонический криз - это громкий и недвусмысленный звонок, что сосуды нужно обследовать и лечить безотлагательно.

Для начала сделать доплер-сканирование сосудов шеи и МРТ головы. Надо проверять проводимость сосудов и их состояние изнутри. Часто ишемические кризы возникают при выраженном атеросклерозе сосудов, идущих к голове, например, сонной артерии. Все эти сосудистые проблемы сейчас успешно лечатся, есть и терапия хорошая, и малоинвазивные операции (без больших разрезов), если понадобится. Главное, не откладывать лечение, если стало получше, а довести его до конца, отложив все дела.

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Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу
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НА ЗАМЕТКУ

Больше воды, меньше резких движений

Как действовать, чтобы не сразил гипертонический криз, 5 простых правил:

1. На жаре и духоте кровь сгущается, а обезвоживание - это очень плохо для сосудов. Они спазмируются, толкают загустевшую кровь с трудом. Потому надо пить. Не литрами, конечно, это тоже плохо - отеки пойдут. Просто носите с собой небольшую бутылку с простой водой и каждые 10-15 минут делайте несколько глотков. Постоянное и постепенное пополнение организма жидкостью (примерно 2-2,5 литра в день) улучшит кровоток.

2. Старайтесь избегать резких движений - ритмичных танцев, бега, в фитнесе только размеренная ходьба и расслабляющие упражнения.

3. Не поднимайте тяжелого. Поход в магазин "за самыми необходимыми вещами" может аукнуться тяжелым кризом, а то и отрывом тромба.

4. Не проводите много времени в транспорте - застой крови, напряжение, затекание сосудов ног.

5.Даже если чувствуете себя нормально, в жаркие душные дни измеряйте давление утром, в обед и вечером. Это даст понимание, насколько ваше состояние стабильно, все как обычно или что-то не так. И, конечно же, если криз все же случился, сразу вызывайте Скорую.

До ее приезда положите человека так, чтобы голова была выше тела, полусидя. Откройте окна, расстегните верхние пуговицы, чтоб человек получал максимум кислорода. Если человек гипертоник со стажем и вы точно знаете, какие лекарства и в какой дозировке он принимает для снижения давления, дайте, если он в сознании. Если не знаете, никакие таблетки до приезда врачей не давать!

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