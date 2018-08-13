За что на самом деле США вводят санкции против России

СЕГОДНЯ 01:17 2018-08-13T01:30:31+03:00

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Формально санкции США защищают не интересы Америки, а чьи-нибудь чужие. Скрипалей отравили? Надо постоять за пострадавшую семью и Британию. На Украине война? Надо поддержать. Даже в Шарлотсвилле националистов на негров мы натравили (см. стр. 5). Но есть большие сомнения в бескорыстности политики Вашингтона. Почему-то борьба за справедливость выливается в попытки заработать, продвинуть свой бизнес или самоутвердиться.

ДАЙ ГАЗУ, ЧТОБЫ ЗНАЛИ, КАК ДЕЛАТЬ ДЕЛО

Возьмем газовый рынок Европы. По оценкам энергетиков из ЕС, к 2035 году Союзу ежегодно потребуется дополнительные 107 млрд. кубометров газа в год. Это на 17% больше, чем сейчас.

- Американцы с радостью поборются за поставки газа в Европу, - рассказал «КП» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Пока у их сжиженного газа (СПГ) перспектив нет, он в разы дороже российского «голубого топлива». Поэтому США пытаются затормозить строительство газопровода «Северный поток-2». Ограничив российский экспорт, Вашингтон надеется выбить место для своего газа.

Пока всего два члена ЕС согласились купить СПГ из Штатов: Польша и Литва. И то потому что в этих странах газовые компании принадлежат государству. Политики пошли на сверхтраты в угоду Америке. В остальных государствах газовая отрасль находится в частных руках, и нормальные бизнесмены не собираются переплачивать.

Американский президент и не скрывает своего отношения к нашему инфраструктурному проекту.

- Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого - платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо, - заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО.

И вот уже в июле 2018 года в конгресс отправили законопроект, вводящий санкции против «Северного потока-2». Естественно, документ просто должен защитить несчастную Европу от энергетической зависимости от России.

Законопроект пока не принят. Но в Германии уже заявили, что будут его игнорировать.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ТРАМПУ НАДО ДЕРЖАТЬ СЛОВО

- Еще одна причина, почему Вашингтон выступает против «Северного потока-2» - это возможный контроль за поставками газа в Европу, - объясняет Юшков. - Украинские власти по американской указке сделают что угодно. Устроят диверсию на своей трубе, начнут воровать «голубое топливо». Главное - создать вид ненадежности поставок из России. Американские танкеры с СПГ будут преподноситься как безотказная альтернатива. А на газопровод, идущий по дну моря, политики в Вашингтоне повлиять не могут.

Неожиданно антироссийские санкции оказались связаны с предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Политик заявлял, что будет создавать новые рабочие места в Америке. За последние годы в индустрии сланцевой нефти и сланцевого газа появилось 10 млн. дополнительных рабочих мест. В теории это не предел.

Но сначала надо расширить рынки сбыта сланцевых углеводородов. И опять мы возвращаемся к России. Потеснив наши интересы, можно заработать на продаже газа, собрать политические очки за новые рабочие места.

- Продавая в Европу дорогой газ, США сделают свои товары более конкурентными, - считает американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. - Чем больше энергетические издержки у заводов ЕС, тем больше себестоимость и последующая цена.

БЕЙ, ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворга Мирзаяна, санкции нужны Америке хотя бы для того, чтобы показать, кто в доме хозяин.

- Возвращение Крыма, конфликт на Украине - это вызовы для США, как распорядителя мирового порядка. Америке необходимо наказать Россию, чтобы преподать урок остальным. Иран, Китай способны потеснить Вашингтон в своих регионах. Это обернется убытками американским компаниям. По мнению Дональда Трампа, допускать этого нельзя, - заявил эксперт.

Геворг Мирзаян считает, что Россия способна дать Америке отпор. Надо самим бить по больным для США точкам. Например, убрать из нашей страны западные аудиторские компании. Ежегодно на их услуги нашим государством тратится 2 млрд. долларов.

Еще политолог предложил не продавать Америке ракетные двигатели РД-180 и титан, из которого делаются детали для Boeing. Но эти меры способны больше ударить по нам - ведь и производитель ракет, и производитель титана тогда останутся без денег.

Что представляет собой газовый поток Европы

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства:

Надо идти на уступки, но несущественные

Новые американские санкции, если будут введены в полном объеме, приведут к вынужденному отказу от доллара внутри страны, закрытию валютных вкладов, а в самом худшем варианте - потерю доходов от нефтегазового экспорта.

Возьмем возможный запрет на операции с российским госдолгом. Долг всего менее 4% ВВП. Но если госдолг станет изгоем на рынке, то и российским компаниям откажут в заимство­ва­ниях. Последствия - отток капитала из-за возврата долгов (он уже ускорил­ся по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза). Если дойдет до того, что введут санкции против крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ и других) - все их операции в долларах могут прекратиться. Прика­жут долго жить долларовые вклады, операции по кредитным картам за границей. Наступит дедолларизация российской экономики. Вырастет давление на рубль (только с 3 по 10 ав­густа он потерял 6,5%, и, вероятно, скоро будет курс 70 руб. за доллар). Россиян начнут выдавливать из зарубежных юрисдикций: в новом санкционном пакете прописаны ограничения покупки недвижимости в США (то же будет и в Европе); последуют ограничения на открытие счетов и приобретение долей в западных компаниях. По сути, Запад говорит Кремлю: если вы так долго боролись за наци­онализацию элит, мы наконец решили вам помочь. Забирайте олигархов, отказывайтесь от доллара, пользуйтесь только рублевыми картами «Мир» и будьте счастливы. Такие меры вызовут рост инфляции, повышение процентных ставок, что огра­ничит инвестиции и остановит рост в сфере строительства.

И наконец, если санкционный пакет утвердят в нынешней редакции, существенный удар будет нанесен по имиджу России. Впервые в контексте санкций упомянут лично российский президент и его «близкий круг». Ограниче­ния затронут крупных российских предпринимателей, что вызовет проблемы во многих секторах промышленности.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ.Фото: Иван ВИСЛОВ

Однако все сказанное - всего лишь первые последствия возможных ограничений. Самое опасное в другом. Если госдепартамент США решится назвать Россию государством - спонсором терроризма, мы окажемся в одном ряду с Ираном, Сирией, Суданом и КНДР. В таком случае можно будет ожидать даже эмбарго на покупку российских энергоносите­лей.

Что нужно делать в нынешней ситуации России? Уводить фо­кус внимания США от неразрешимых пока проблем; идти на демонстративные, но несущественные уступки в мелких вопросах; налаживать отношения с европейцами, многие из которых не в восторге от политики Трам­па. И при всем том не заниматься шапкозакидательством и серьезно оценивать риски.